Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Може пропустити Олімпіаду: фігурист Куліш має проблеми з отриманням громадянства
Федір Куліш на своєму дебютному чемпіонаті світу зумів кваліфікуватися до довільної програми
Федору необхідно покращити свій рівень латиської мови

Участь українського фігуриста Федора Куліша в Олімпійських Іграх-2026 опинилася під загрозою через мовний бар’єр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Launs.lv. 

Латвія, яку тепер представляє 20-річний спортсмен, не може надати йому громадянство через недостатній рівень володіння державною мовою. Згідно з процедурою натуралізації кандидат на отримання громадянства має володіти рівнем A2 – один із початкових рівнів латиської, маючи який людина може спілкуватися та розуміти письмову й усну мову на легкі теми. 

На початку року Куліш, який представляє нову країну на міжнародній арені з сезону 2023/2024, посів 24-е місце на чемпіонаті світу в Бостоні, завдяки чому він здобув другу путівку для Латвії на Олімпійські Ігри-2026 року в Мілані у чоловічому одиночному катанні (першу виборов лідер латиської команди Денис Васильєвс завдяки одинадцятій позиції). Федір народився в Києві та навіть представляв Україну на рівні юніорської серії Гранпрі, а до Латвії переїхав у 16 років, невдовзі після початку війни в Україні. 

Попри його спортивні успіхи, громадянство досі залишається недосяжним через складнощі з опануванням латиської мови. Анна Белєвіча, генеральний секретар Латвійської асоціації ковзанярства, прокоментувала ситуацію так: «Він навчається – у нього є приватний репетитор двічі на тиждень, але щодня є курси. Він сильний у фігурному катанні, але не такий сильний у вивченні мов». 

Як пояснив генеральний секретар Латвійського олімпійського комітету Райтіс Кеселіс, громадянство може бути надане навіть у день відкриття Олімпійських ігор. Наразі ситуація для латвійців є непростою, адже в них немає серйозної заміни Кулішу, і доведеться заявляти на головний старт чотириріччя юніора Кірілса Коркача, який підходить по віку. 

Нагадаємо, що Україна здобула одну олімпійську ліцензію у фігурному катанні. На відбірковому турнірі у китайському Пекіні українець Марсак увійшов до топ-5. 

Окрім цього, естонець українського походження Селевко виграв першу в кар'єрі медаль Гранпрі. Він посів друге місце та встановив новий особистий рекорд у сумі балів (257,21). 

