МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у турнірах під його егідою російських окупантів, які брали участь у війні проти України.

«Главком» цікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):

  • Чи існує заборона на участь у змаганнях, які організовує МПК, для росіян, які були учасниками незаконної війни проти України?
  • Чи мають вони такі ж права, як і всі інші спортсмени?

«Оскільки НПК (національний паралімпійський комітет – «Главком») Росії є повноправним членом, вони можуть заявляти своїх спортсменів на змагання МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Варто зазначити, що президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич стверджував, що російські військові входять у склад паралімпійської збірної РФ.

«Я можу сказати, що сьогодні офіційно вже відомо, що понад 500 вбивць, ветеранів війни, тих, хто брав участь на території України у вбивствах і злочинах – вони є вже членами національних паралімпійських збірних», – сказав Сушкевич.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».



