МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у турнірах під його егідою російських окупантів, які брали участь у війні проти України.

«Главком» цікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):

Чи існує заборона на участь у змаганнях, які організовує МПК, для росіян, які були учасниками незаконної війни проти України?

Чи мають вони такі ж права, як і всі інші спортсмени?

«Оскільки НПК (національний паралімпійський комітет – «Главком») Росії є повноправним членом, вони можуть заявляти своїх спортсменів на змагання МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Варто зазначити, що президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич стверджував, що російські військові входять у склад паралімпійської збірної РФ.

«Я можу сказати, що сьогодні офіційно вже відомо, що понад 500 вбивць, ветеранів війни, тих, хто брав участь на території України у вбивствах і злочинах – вони є вже членами національних паралімпійських збірних», – сказав Сушкевич.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».