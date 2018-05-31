ЗМІ: Гладкий, Люлька, Матяж, Третьяков і всі легіонери покинули «Чорноморець»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найближчим часом список може поповнитися ще трьома-чотирма прізвищами

Після вильоту одеського «Чорноморця» в першу лігу в команді почалася чергова «кадрова революція».

За інформацією, «Odessa.online», одеський клуб покинуло вже дев'ять гравців.

По-перше, Одесу покинули легіонери: Гуті, Бамба, Мамаду, Сільвіо і Жунич.

Крім того, в інших клубах продовжать кар'єру Іван Матяж, Олександр Гладкий, Сергій Люлька та Максим Третьяков.

Джерело додає, що найближчим часом список може поповнитися ще трьома-чотирма прізвищами.

Раніше повідомлялося, що стадіон «Чорноморець», який належить однойменному клубу, виставлений на аукціон.

Нагадаємо, що «Чорноморець» вилетів у Першу лігу після двоматчевого протистояння з «Полтавою».