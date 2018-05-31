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    ЗМІ: Гладкий, Люлька, Матяж, Третьяков і всі легіонери покинули «Чорноморець»

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    ЗМІ: Гладкий, Люлька, Матяж, Третьяков і всі легіонери покинули «Чорноморець»

    Найближчим часом список може поповнитися ще трьома-чотирма прізвищами

    Після вильоту одеського «Чорноморця» в першу лігу в команді почалася чергова «кадрова революція».

    За інформацією, «Odessa.online», одеський клуб покинуло вже дев'ять гравців.

    По-перше, Одесу покинули легіонери: Гуті, Бамба, Мамаду, Сільвіо і Жунич.

    Крім того, в інших клубах продовжать кар'єру Іван Матяж, Олександр Гладкий, Сергій Люлька та Максим Третьяков.

    Джерело додає, що найближчим часом список може поповнитися ще трьома-чотирма прізвищами.

    Раніше повідомлялося, що стадіон «Чорноморець», який належить однойменному клубу, виставлений на аукціон.

    Нагадаємо, що «Чорноморець» вилетів у Першу лігу після двоматчевого протистояння з «Полтавою».

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