ЗМІ: Худоб'як може перейти в «Акжайик»

32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту

Півзахисник Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру в казахському ФК «Акжайик». «Акжайик» зацікавлений у послугах Худоб'яка, інформує Tribuna.com. Повідомляється, що 32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту. Зазначимо, що «Акжайик» очолює український фахівець Володимир



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Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати

32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту

Півзахисник Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру в казахському ФК «Акжайик».

«Акжайик» зацікавлений у послугах Худоб'яка, інформує Tribuna.com. Повідомляється, що 32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту. Зазначимо, що «Акжайик» очолює український фахівець Володимир Мазяр.

У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Худоб'як покинув «Карпати», а сам гравець вже прокоментував цю подію.