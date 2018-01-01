  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Худоб'як може перейти в «Акжайик»

    32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту
    Півзахисник Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру в казахському ФК «Акжайик». «Акжайик» зацікавлений у послугах Худоб'яка, інформує Tribuna.com. Повідомляється, що 32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту. Зазначимо, що «Акжайик» очолює український фахівець Володимир
    • Сьогодні, 13:59
    • Розсилка
    Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати
    Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати

    32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту

    Півзахисник Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру в казахському ФК «Акжайик».

    «Акжайик» зацікавлений у послугах Худоб'яка, інформує Tribuna.com. Повідомляється, що 32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту. Зазначимо, що «Акжайик» очолює український фахівець Володимир Мазяр.

    У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Худоб'як покинув «Карпати», а сам гравець вже прокоментував цю подію.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ