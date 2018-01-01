ЗМІ: Худоб'як може перейти в «Акжайик»
- Сьогодні, 13:59
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Ігор Худоб'як. Фото: ФК Карпати
32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту
Півзахисник Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру в казахському ФК «Акжайик».
«Акжайик» зацікавлений у послугах Худоб'яка, інформує Tribuna.com. Повідомляється, що 32-річний півзахисник веде переговори з казахським клубом щодо підписання контракту. Зазначимо, що «Акжайик» очолює український фахівець Володимир Мазяр.
У поточному сезоні 32-річний українець провів 16 матчів у складі «Карпат», в яких забив один гол і зробив один асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Худоб'як покинув «Карпати», а сам гравець вже прокоментував цю подію.