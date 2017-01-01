ЗМІ: Китайський клуб запропонував 10 мільйонів євро за лідера «Шахтаря»
- Сьогодні, 19:41
-
Розсилка
Контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року
Китайський клуб «Хебей Чайна Форчун» звернувся до «Шахтаря» з пропозицією про покупку бразильського півзахисника Бернарда, повідомляє Yahoo.
За інформацією джерела, який посилається на Tuttosport, клуб з Піднебесної готовий заплатити «Шахтарю» за цей перехід 10 мільйонів євро.
Бразилець повинен буде замінити в «Хебей Чайна Форчун» зіркового аргентинця Езекіеля Лавессі, який не хоче продовжувати контракт з клубом.
Зазначимо, що контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року, і вже взимку він може підписати попередню угоду з іншим клубом.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що Бернардом зацікавився китайський «Цзянсу Сунін», де зараз виступає екс-футболіст «гірників» Алекс Тейшейра.
Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.