ЗМІ: Китайський клуб запропонував 10 мільйонів євро за лідера «Шахтаря»

Контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року

Китайський клуб «Хебей Чайна Форчун» звернувся до «Шахтаря» з пропозицією про покупку бразильського півзахисника Бернарда, повідомляє Yahoo. За інформацією джерела, який посилається на Tuttosport, клуб з Піднебесної готовий заплатити «Шахтарю» за цей перехід 10 мільйонів євро. Бразилець повинен буде замінити в



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Бернард. Фото: Getty Images

Контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року

Китайський клуб «Хебей Чайна Форчун» звернувся до «Шахтаря» з пропозицією про покупку бразильського півзахисника Бернарда, повідомляє Yahoo.

За інформацією джерела, який посилається на Tuttosport, клуб з Піднебесної готовий заплатити «Шахтарю» за цей перехід 10 мільйонів євро.

Бразилець повинен буде замінити в «Хебей Чайна Форчун» зіркового аргентинця Езекіеля Лавессі, який не хоче продовжувати контракт з клубом.

Зазначимо, що контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року, і вже взимку він може підписати попередню угоду з іншим клубом.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Бернардом зацікавився китайський «Цзянсу Сунін», де зараз виступає екс-футболіст «гірників» Алекс Тейшейра.

Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.