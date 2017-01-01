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    ЗМІ: Китайський клуб запропонував 10 мільйонів євро за лідера «Шахтаря»

    Контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року
    Китайський клуб «Хебей Чайна Форчун» звернувся до «Шахтаря» з пропозицією про покупку бразильського півзахисника Бернарда, повідомляє Yahoo. За інформацією джерела, який посилається на Tuttosport, клуб з Піднебесної готовий заплатити «Шахтарю» за цей перехід 10 мільйонів євро. Бразилець повинен буде замінити в
    • Сьогодні, 19:41
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    Бернард. Фото: Getty Images
    Бернард. Фото: Getty Images

    Контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року

    Китайський клуб «Хебей Чайна Форчун» звернувся до «Шахтаря» з пропозицією про покупку бразильського півзахисника Бернарда, повідомляє Yahoo.

    За інформацією джерела, який посилається на Tuttosport, клуб з Піднебесної готовий заплатити «Шахтарю» за цей перехід 10 мільйонів євро.

    Бразилець повинен буде замінити в «Хебей Чайна Форчун» зіркового аргентинця Езекіеля Лавессі, який не хоче продовжувати контракт з клубом.

    Зазначимо, що контракт Бернарда з «Шахтарем» закінчується влітку 2018-го року, і вже взимку він може підписати попередню угоду з іншим клубом.

    Нещодавно з'явилася інформація про те, що Бернардом зацікавився китайський «Цзянсу Сунін», де зараз виступає екс-футболіст «гірників» Алекс Тейшейра.

    Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.

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