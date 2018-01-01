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    ЗМІ: Російські хакери атакували комп’ютерну мережу Олімпіади-2018

    Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів
    Російські хакери зламали кілька сотень комп'ютерів, які використовувалися на відкритті зимової Олімпіади 2018 року в Південній Кореї. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці. Хакерську атаку замаскували таким чином, аби її організатором вважали Північну Корею, йдеться у тексті. Мотивом атаки
    • Сьогодні, 13:45
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    Олімпійські Ігри у Пхьончхані
    Олімпійські Ігри у Пхьончхані

    Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів

    Російські хакери зламали кілька сотень комп'ютерів, які використовувалися на відкритті зимової Олімпіади 2018 року в Південній Кореї.

    Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці.

    Хакерську атаку замаскували таким чином, аби її організатором вважали Північну Корею, йдеться у тексті. Мотивом атаки співрозмовники журналістів назвали помсту за рішення Міжнародного олімпійського комітету, який усунув національну збірну Росії від участі в Олімпійських іграх.

    Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів. Проблеми з роботою техніки внаслідок кібератаки підтвердили організатори Олімпіади. Утім, хто саме її влаштував, не уточнювалося.

    Сайт Олімпіади на певний час виявився не доступним і багато глядачі не змогли роздрукувати свої квитки, тому на відкритті було багато пустих місць.

    Джерело: ТСН

    Росія ЗМІ Олімпійські ігри (Олімпіада)
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