ЗМІ: Російські хакери атакували комп’ютерну мережу Олімпіади-2018

Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів

Російські хакери зламали кілька сотень комп'ютерів, які використовувалися на відкритті зимової Олімпіади 2018 року в Південній Кореї. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці. Хакерську атаку замаскували таким чином, аби її організатором вважали Північну Корею, йдеться у тексті. Мотивом атаки



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Олімпійські Ігри у Пхьончхані

Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів

Російські хакери зламали кілька сотень комп'ютерів, які використовувалися на відкритті зимової Олімпіади 2018 року в Південній Кореї.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці.

Хакерську атаку замаскували таким чином, аби її організатором вважали Північну Корею, йдеться у тексті. Мотивом атаки співрозмовники журналістів назвали помсту за рішення Міжнародного олімпійського комітету, який усунув національну збірну Росії від участі в Олімпійських іграх.

Через дії кіберзлочинців стався масовий збій у роботі комп'ютерів. Проблеми з роботою техніки внаслідок кібератаки підтвердили організатори Олімпіади. Утім, хто саме її влаштував, не уточнювалося.

Сайт Олімпіади на певний час виявився не доступним і багато глядачі не змогли роздрукувати свої квитки, тому на відкритті було багато пустих місць.

Джерело: ТСН