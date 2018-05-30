ЗМІ: Телеканал «Інтер» покаже в Україні Чемпіонат світу-2018 з футболу

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Головна подія літа все-таки буде показана в Україні?

Телеканал «Інтер» транслюватиме матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу, який у червні пройде в Росії.

Принаймні про це повідомляє Sport Arena.

Після довгих переговорів телеканал викупив права на трансляцію у національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть улагоджені останні деталі угоди.

Раніше повідомлялося, що телеканал «Інтер» викупить права на ЧС-2018 і запросить російських коментаторів.

«Медіа Група Україна» заявила, що для неї є неприйнятним транслювати ЧС-2018 через статус РФ як країни-агресора.

Раніше стало відомо, що національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати.