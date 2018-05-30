  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Телеканал «Інтер» покаже в Україні Чемпіонат світу-2018 з футболу

    • Розсилка
    ЗМІ: Телеканал «Інтер» покаже в Україні Чемпіонат світу-2018 з футболу

    Головна подія літа все-таки буде показана в Україні?

    Телеканал «Інтер» транслюватиме матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу, який у червні пройде в Росії.

    Принаймні про це повідомляє Sport Arena.

    Після довгих переговорів телеканал викупив права на трансляцію у національної суспільної  телерадіокомпанії України (НСТУ).

    Офіційне підтвердження цієї інформації має надійти трохи пізніше, коли будуть улагоджені останні деталі угоди.

    Раніше повідомлялося, що телеканал «Інтер» викупить права на ЧС-2018 і запросить російських коментаторів.

    «Медіа Група Україна» заявила, що для неї є неприйнятним транслювати ЧС-2018 через статус РФ як країни-агресора.

    Раніше стало відомо, що національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ чемпіонат світу Інтер ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ