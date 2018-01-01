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    Телеканал «Інтер» викупить права на показ Чемпіонату світу-2018 і запросить російських коментаторів

    Раніше «Інтер» показував Чемпіонат світу лише раз - в 2006 році
    Телеканал «Інтер» близький до укладення угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією України щодо придбання субліцензії на показ Чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії. Операцію профінансує олігарх Дмитро Фірташ. Також «Інтер» веде переговори з російськими коментаторами. В якому обсязі буде транслюватися
    • Сьогодні, 15:59
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    Раніше «Інтер» показував Чемпіонат світу лише раз - в 2006 році

    Телеканал «Інтер» близький до укладення угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією України щодо придбання субліцензії на показ Чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії.

    Операцію профінансує олігарх Дмитро Фірташ.

    Також «Інтер» веде переговори з російськими коментаторами.

    В якому обсязі буде транслюватися чемпіонат і чи будуть трансляції на інших каналах медіа-групи - невідомо.

    Раніше «Інтер» показував Чемпіонат світу лише раз - в 2006 році.

    Раніше стало відомо, що національна суспільна телерадіокомпанія України веде перемовини з двома комерційними мовниками щодо продажу субліцензійних прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку 2018 року в Росії та який НСТУ не буде транслювати.

    Нагадаємо, «Медіа Група Україна» подала до суду на НСТУ через відмову анулювати домовленості про трансляцію матчів Чемпіонату світу-2018.

    Також стало відомо, що ТОВ «Медіа Група Україна» вирішила не транслювати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який відбудеться влітку поточного року в Росії.

    Джерело: sportarena.com

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