ЗМІ: «Верес» звільнив головного тренера
- Сьогодні, 10:05
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Юрій Вірт. Фото: ФК Верес
Причини звільнення досі невідомі
Рівненський «Верес» звільнив головного тренера Юрія Вірта.
Про це повідомляє Футбол News.
Про причини звільнення поки не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що в клубі розглядають кілька варіантів на заміну, а головним кандидатом на посаду нового тренера є екс-тренер «Волині» Віталій Квярцяний.
Контракт Вірта з клубом закінчується після цього сезону.
Сам тренер відмовився коментувати чутки про свою відставку.
В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.
Джерело: xsport.ua