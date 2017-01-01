ЗМІ: «Верес» звільнив головного тренера

Причини звільнення досі невідомі

Рівненський «Верес» звільнив головного тренера Юрія Вірта. Про це повідомляє Футбол News. Про причини звільнення поки не повідомляється. Раніше повідомлялося, що в клубі розглядають кілька варіантів на заміну, а головним кандидатом на посаду нового тренера є екс-тренер «Волині» Віталій Квярцяний. Контракт Вірта з клубом



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Юрій Вірт. Фото: ФК Верес

Причини звільнення досі невідомі

Рівненський «Верес» звільнив головного тренера Юрія Вірта.

Про це повідомляє Футбол News.

Про причини звільнення поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в клубі розглядають кілька варіантів на заміну, а головним кандидатом на посаду нового тренера є екс-тренер «Волині» Віталій Квярцяний.

Контракт Вірта з клубом закінчується після цього сезону.

Сам тренер відмовився коментувати чутки про свою відставку.

В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.

Джерело: xsport.ua