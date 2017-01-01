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    ЗМІ: «Верес» звільнив головного тренера

    Причини звільнення досі невідомі
    Рівненський «Верес» звільнив головного тренера Юрія Вірта. Про це повідомляє Футбол News. Про причини звільнення поки не повідомляється. Раніше повідомлялося, що в клубі розглядають кілька варіантів на заміну, а головним кандидатом на посаду нового тренера є екс-тренер «Волині» Віталій Квярцяний. Контракт Вірта з клубом
    • Сьогодні, 10:05
    • Розсилка
    Юрій Вірт. Фото: ФК Верес
    Юрій Вірт. Фото: ФК Верес

    Причини звільнення досі невідомі

    Рівненський «Верес» звільнив головного тренера Юрія Вірта.

    Про це повідомляє Футбол News.

    Про причини звільнення поки не повідомляється.

    Раніше повідомлялося, що в клубі розглядають кілька варіантів на заміну, а головним кандидатом на посаду нового тренера є екс-тренер «Волині» Віталій Квярцяний.

    Контракт Вірта з клубом закінчується після цього сезону.

    Сам тренер відмовився коментувати чутки про свою відставку.

    В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.

    Джерело: xsport.ua

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