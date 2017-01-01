«Верес» звільнить Вірта і збирається призначити новим головним тренером Кварцяного
- Сьогодні, 14:14
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Віталій Кварцяний
Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди
Керівництво «Вереса» у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера.
Причини такого рішення достеменно не відомі.
Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди.
Головний претендент - Віталій Кварцяний.
Кварцяний покинув тренерську посаду «Волині» ще в липні, а 30 листопада перестав бути і президентом луцького клубу, але на початку грудня переобраний головою Федерації футболу Волині.
Вірт очолив «Верес» перед початком сезону, коли рівненський клуб потрапив в УПЛ.
Під його керівництвом команда виграла п'ять матчів, три програла, 11 раз зіграла внічию - і вирушила зимувати на п'ятому місці.
Джерело: ua.tribuna.com