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    «Верес» звільнить Вірта і збирається призначити новим головним тренером Кварцяного

    Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди
    Керівництво «Вереса» у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера. Причини такого рішення достеменно не відомі. Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди. Головний претендент - Віталій Кварцяний. Кварцяний покинув тренерську посаду «Волині» ще в липні, а 30 листопада
    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка
    Віталій Кварцяний
    Віталій Кварцяний

    Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди

    Керівництво «Вереса» у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера.

    Причини такого рішення достеменно не відомі.

    Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди.

    Головний претендент - Віталій Кварцяний.

    Кварцяний покинув тренерську посаду «Волині» ще в липні, а 30 листопада перестав бути і президентом луцького клубу, але на початку грудня переобраний головою Федерації футболу Волині.

    Вірт очолив «Верес» перед початком сезону, коли рівненський клуб потрапив в УПЛ.

    Під його керівництвом команда виграла п'ять матчів, три програла, 11 раз зіграла внічию - і вирушила зимувати на п'ятому місці.

    Джерело: ua.tribuna.com

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