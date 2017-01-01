«Верес» звільнить Вірта і збирається призначити новим головним тренером Кварцяного

Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди

Керівництво «Вереса» у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера. Причини такого рішення достеменно не відомі. Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди. Головний претендент - Віталій Кварцяний. Кварцяний покинув тренерську посаду «Волині» ще в липні, а 30 листопада



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Віталій Кварцяний

Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди

Керівництво «Вереса» у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера.

Причини такого рішення достеменно не відомі.

Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди.

Головний претендент - Віталій Кварцяний.

Кварцяний покинув тренерську посаду «Волині» ще в липні, а 30 листопада перестав бути і президентом луцького клубу, але на початку грудня переобраний головою Федерації футболу Волині.

Вірт очолив «Верес» перед початком сезону, коли рівненський клуб потрапив в УПЛ.

Під його керівництвом команда виграла п'ять матчів, три програла, 11 раз зіграла внічию - і вирушила зимувати на п'ятому місці.

Джерело: ua.tribuna.com