ЗМІ: Воротар Денис Бойко підписав угоду з «Динамо»

У київський клуб голкіпер перебирається як вільний агент

Воротар Денис Бойко підписав до літа угоду з київським «Динамо». Про це стверджує «Динамомания». Сталося це, за даними видання, у п’ятницю, 9 лютого. Уже у суботу він вилітає на збір до Іспанії. У київську команду він перейде як вільний агент. Нагадаємо, чутки про перехід Бойка з’явилися після того, як стало



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Денис Бойко

У київський клуб голкіпер перебирається як вільний агент

Воротар Денис Бойко підписав до літа угоду з київським «Динамо».

Про це стверджує «Динамомания».

Сталося це, за даними видання, у п’ятницю, 9 лютого.

Уже у суботу він вилітає на збір до Іспанії. У київську команду він перейде як вільний агент.

Нагадаємо, чутки про перехід Бойка з’явилися після того, як стало відомо про травму Георгія Бущана.

У складі «Динамо» залишився лише один з основних воротарів, які грали восени, адже Максим Коваль перебрався у «Депортиво».

Таким чином, залишався тільки Артур Рудько, а також молоді голкіпери, які не потрапляли до основної обойми головної команди.

Зазначимо, що 30-річний Бойко є вихованцем саме «Динамо». Щоправда, за першу команду він провів лише 11 матчів. Також в активі голкіпера п’ять матчів за збірну України.

Останнім часом Денис був гравцем «Бешикташа», але тренувався із дублем.