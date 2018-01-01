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    ЗМІ: Воротар Денис Бойко підписав угоду з «Динамо»

    У київський клуб голкіпер перебирається як вільний агент
    Воротар Денис Бойко підписав до літа угоду з київським «Динамо». Про це стверджує «Динамомания». Сталося це, за даними видання, у п’ятницю, 9 лютого. Уже у суботу він вилітає на збір до Іспанії. У київську команду він перейде як вільний агент. Нагадаємо, чутки про перехід Бойка з’явилися після того, як стало
    • Сьогодні, 21:30
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    Денис Бойко
    Денис Бойко

    У київський клуб голкіпер перебирається як вільний агент

    Воротар Денис Бойко підписав до літа угоду з київським «Динамо».

    Про це стверджує «Динамомания».

    Сталося це, за даними видання, у п’ятницю, 9 лютого.

    Уже у суботу він вилітає на збір до Іспанії. У київську команду він перейде як вільний агент.

    Нагадаємо, чутки про перехід Бойка з’явилися після того, як стало відомо про травму Георгія Бущана.

    У складі «Динамо» залишився лише один з основних воротарів, які грали восени, адже Максим Коваль перебрався у «Депортиво».

    Таким чином, залишався тільки Артур Рудько, а також молоді голкіпери, які не потрапляли до основної обойми головної команди.

    Зазначимо, що 30-річний Бойко є вихованцем саме «Динамо». Щоправда, за першу команду він провів лише 11 матчів. Також в активі голкіпера п’ять матчів за збірну України.

    Останнім часом Денис був гравцем «Бешикташа», але тренувався із дублем.

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