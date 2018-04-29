ЗМІ: Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії

Неаполітанці готові відмовитися від грошей заради двох гравців містян

Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати частиною обміну в угоді «Манчестер Сіті» та «Наполі». «Манчестер Сіті», який полює за півзахисником Наполі Жоржінью, готовий підключити до угоди українського півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє Metro. Неаполітанці готові відмовитися від