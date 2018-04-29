ЗМІ: Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії
- Вчора, 10:11
-
Розсилка
Олександр Зінченко. Фото: ФК Манчестер Сіті
Неаполітанці готові відмовитися від грошей заради двох гравців містян
Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати частиною обміну в угоді «Манчестер Сіті» та «Наполі».
«Манчестер Сіті», який полює за півзахисником Наполі Жоржінью, готовий підключити до угоди українського півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє Metro.
Неаполітанці готові відмовитися від грошей заради двох гравців містян – чилійського голкіпера Клаудіо Браво й українського хавбека Олександра Зінченка.
До слова, в англійський ЗМІ поширювалась інформація, що Зінченку не надто подобається його перебування в Манчестері. Півзахисник спростував цю інформацію.