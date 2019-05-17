Знаменита німецька біатлоністка завершила кар’єру в 25 років



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Лаура Дальмайєр Вікіпедія

Дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмайєр не відчуває більше стовідсоткової пристрасті до біатлону

Дворазова 25-річна олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр оголосила про завершення професіональної кар’єри. Німецька спортсменка стверджує, що більше не відчуває великої пристрасті до біатлону.

«Шановні фани, друзі та партнери. Настав час прощатися. Після неймовірно важкого сезону, повного злетів та падінь, я більше не відчуваю стовідсоткової пристрасті, необхідної для професіонального спорту. Тому вирішила завершити кар’єру в біатлоні», - написала Дальмайєр в мережі Інстаграм.

Лаура Дальмайєр виборола золоті медалі Олімпіади-2018 в спринті та переслідуванні, а також бронзову нагороду в індивідуальній гонці. Також вона сім разів перемагала на чемпіонатах світу та виграла загальний залік Кубка світу сезону-2016/17.