Левандовскі офіційно залишає «Барселону» після закінчення сезону

Роберт Левандовскі провів у складі «Барселони» чотири сезони

Польський нападник Роберт Левандовскі залишить «Барселону» після закінчення сезону. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу каталонського клубу.

Угода між 37-річним футболістом та іспанським грандом добігає кінця, сторони не мають наміру її продовжувати.

Роберт провів у складі «Барселони» чотири сезони – 191 матч на клубному рівні, 119 забитих м'ячів та 24 гольові передачі. З каталонцями поляк виграв три чемпіонати Іспанії, один Кубок та три Суперкубки.

Також Левандовскі став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у сезоні 2022/23 – 23 забиті голи.

Нагадаємо, португальський «Порту» проявив серйозний інтерес до форварда іспанської «Барселони» Роберта Левандовскі.

«Дракони» готові прихистити бомбардира після завершення його контракту з «Барсою». Влітку нападник стане вільним агентом. Конкретну пропозицію Левандовскі «Порту» ще не зробив.

Португальський гранд поповнив список претендентів на польського ветерана. На нього полюють американський «Чикаго Файр», італійські «Мілан» та «Ювентус», англійський «Ліверпуль». Зберегти форварда нібито хотіла й «Барселона», та лише зі значним зниженням зарплати.

Левандовскі в нинішньому сезоні зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 18 голів. Нападник допоміг «Барсі» виграти титул Ла Ліги та Суперкубок Іспанії.