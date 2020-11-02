Футболіст «Динамо» їздить на тренування на дідусевій автівці

Олександр Сирота збирає гроші на нову машину

Оборонець команди київського «Динамо» Олександр Сирота розповів про свої поточні фінансові вкладення.

«Вважаю, що гроші треба відкладати. На квартиру ту ж, хочеться машину придбати нову. Все поступово. Зараз я їжджу на дідовій машині Chevrolet Lacetti.

Взяв, щоб їздити на базу, бо добиратися було дорого. Від Видубичів – 30 гривень вже маршрутка коштувала», - заявив футболіст в інтерв'ю FootballHub.

Олександр Сирота – вихованець академії «Динамо». У першій команді він дебютував 4 червня 2020 року. У поточному сезоні на рахунку футболіста п'ять матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Сирота підписав новий контракт з київським клубом.