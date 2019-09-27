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    Український футболіст, який став чемпіоном світу U20, забив перший гол у Словаччині (відео)

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    Данило Безкоровайний забиває вкрай рідко - Український футболіст, який став чемпіоном світу U20, забив перший гол у Словаччині (відео)
    Данило Безкоровайний забиває вкрай рідко
    UA-Футбол

    Данило Безкоровайний вразив ворота у фірмовому стилі

    Український оборонець словацького ДАКа Данило Безкоровайний, який у червні став чемпіоном світу серед молоді до 20-ти років, відзначився забитим голом у матчі 1/16 фіналу Кубка країни проти команди «Дружстевник Радімов», у якому його команда перемогла 2:0.

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    Данило головою відправив м'яч у ворота після навісу з кутового. Для 20-річного українця цей гол став першим у складі словацької команди.

     

    У поточному сезоні Безкоровайний провів за свою команду вісім матчів.

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