Український футболіст, який став чемпіоном світу U20, забив перший гол у Словаччині (відео)



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Данило Безкоровайний забиває вкрай рідко UA-Футбол

Данило Безкоровайний вразив ворота у фірмовому стилі

Український оборонець словацького ДАКа Данило Безкоровайний, який у червні став чемпіоном світу серед молоді до 20-ти років, відзначився забитим голом у матчі 1/16 фіналу Кубка країни проти команди «Дружстевник Радімов», у якому його команда перемогла 2:0.

Данило головою відправив м'яч у ворота після навісу з кутового. Для 20-річного українця цей гол став першим у складі словацької команди.

У поточному сезоні Безкоровайний провів за свою команду вісім матчів.