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    Знаменитий Мейвезер не вважає українців найкращими боксерами світу. Його топ

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    Флойд Мейвезер має свій погляд на топових бійців - Знаменитий Мейвезер не вважає українців найкращими боксерами світу. Його топ
    Флойд Мейвезер має свій погляд на топових бійців
    Showtime

    Найкращим легенда вважає свого підопічного

    Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер, колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, назвав двох боксерів, які гідні вважатися кращими зараз. На його думку, це двоє американців, чинний чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Жервонта Девіс і володар поясу WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

    25-річний Девіс провів 23 поєдинки в професійному боксі, здобувши в них 23 перемоги (зокрема – 22 нокаутом). На рахунку 32-річного Кроуфорда 36 перемог (27 нокаутом) у 36 боях.

    «Найвидовищніший боксер прямо зараз – Жервонта Девіс. Зрештою, у нього 23 перемоги, причому 22 нокаутом, і нуль поразок. Стосовно найкращого боксера незалежно від вагової категорії, то я б назвав Теренса Кроуфорда», - наводить слова Мейвезера BoxingScene.

    Додамо, що Мейвезер ніколи не був великим прихильником таланту топових українців Василя Ломаченка і Олександра Усика.

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    бокс Теренс Кроуфорд Жервонта Девіс Флойд Мейвезер
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