Знаменитий Мейвезер не вважає українців найкращими боксерами світу. Його топ
Найкращим легенда вважає свого підопічного
Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер, колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, назвав двох боксерів, які гідні вважатися кращими зараз. На його думку, це двоє американців, чинний чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Жервонта Девіс і володар поясу WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
25-річний Девіс провів 23 поєдинки в професійному боксі, здобувши в них 23 перемоги (зокрема – 22 нокаутом). На рахунку 32-річного Кроуфорда 36 перемог (27 нокаутом) у 36 боях.
«Найвидовищніший боксер прямо зараз – Жервонта Девіс. Зрештою, у нього 23 перемоги, причому 22 нокаутом, і нуль поразок. Стосовно найкращого боксера незалежно від вагової категорії, то я б назвав Теренса Кроуфорда», - наводить слова Мейвезера BoxingScene.
Додамо, що Мейвезер ніколи не був великим прихильником таланту топових українців Василя Ломаченка і Олександра Усика.