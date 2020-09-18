  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скромний грузинський клуб вибив московське «Динамо» з Ліги Європи (відео)

    • Розсилка
    Грузинські футболісти шокували росіян - Скромний грузинський клуб вибив московське «Динамо» з Ліги Європи (відео)
    Грузинські футболісти шокували росіян
    Світлина - Newsgeorgia.ge

    Футболісти російського клубу коштують у 15 разів дорожче від суперників

    У четвер, 7 вересня, у Європі проводилися поєдинки другого попереднього кола Ліги Європи.

    Одну з найбільших сенсацій цієї стадії створив український «Колос» із Ковалівки, який у грецьких Салоніках переміг місцевий «Аріс».

    Проте результат «Колоса» тьмяніє на тлі іншої сенсації: у Тбілісі місцевий «Локомотив» переміг і тим самим вибив з розіграшу на першій стадії російське «Динамо» з Москви.

    Вартість команди Локомотив (Тбілісі) за оцінкою Transfermarkt – 3,83 млн євро. Склад московського «Динамо» коштує у 15,5 разів дорожче – 59,35 млн євро.

    «Локомотив» (Тбілісі, Грузія) – «Динамо» (Москва, РФ) – 2:1

    Голи: 1:0 – Іраклій Сіхарулідзе (54). 2:0 – Мімія Ґавашелішвілі (76). 2:1 – Ніколай Комліченко (90)

    Додамо, що в складі москвичів усі 90 хвилин відіграв український центральний оборонець, екс-гравець донецького «Шахтаря» Іван Ордець. Ще один український гравець «Динамо» Данило Лісовий вийшов на 61-й хвилині на заміну.

    Додамо, що у півфіналі кваліфікації Ліги Європи «Локомотив» 24 вересня зіграє з іспанською «Ґранадою», яка вчора розгромила на виїзді 4:0 албанську «Теуту».
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Іван Ордець ФК «Динамо» (Москва) ФК «Локомотив» (Тбілісі) Іраклій Сіхарулідзе Мімія Ґавашелішвілі Ніколай Комліченко ФК «Ґранада» Данило Лісовий ФК «Теута»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies