Скромний грузинський клуб вибив московське «Динамо» з Ліги Європи (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грузинські футболісти шокували росіян Світлина - Newsgeorgia.ge

Футболісти російського клубу коштують у 15 разів дорожче від суперників

У четвер, 7 вересня, у Європі проводилися поєдинки другого попереднього кола Ліги Європи.

Одну з найбільших сенсацій цієї стадії створив український «Колос» із Ковалівки, який у грецьких Салоніках переміг місцевий «Аріс».

Проте результат «Колоса» тьмяніє на тлі іншої сенсації: у Тбілісі місцевий «Локомотив» переміг і тим самим вибив з розіграшу на першій стадії російське «Динамо» з Москви.

Вартість команди Локомотив (Тбілісі) за оцінкою Transfermarkt – 3,83 млн євро. Склад московського «Динамо» коштує у 15,5 разів дорожче – 59,35 млн євро.

«Локомотив» (Тбілісі, Грузія) – «Динамо» (Москва, РФ) – 2:1

Голи: 1:0 – Іраклій Сіхарулідзе (54). 2:0 – Мімія Ґавашелішвілі (76). 2:1 – Ніколай Комліченко (90)

Додамо, що в складі москвичів усі 90 хвилин відіграв український центральний оборонець, екс-гравець донецького «Шахтаря» Іван Ордець. Ще один український гравець «Динамо» Данило Лісовий вийшов на 61-й хвилині на заміну.

Додамо, що у півфіналі кваліфікації Ліги Європи «Локомотив» 24 вересня зіграє з іспанською «Ґранадою», яка вчора розгромила на виїзді 4:0 албанську «Теуту».