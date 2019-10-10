Знаменитого футболіста підозрюють у зв’язках з мафією



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У Кафу неприємності з законом Instagram Кафу

Влітку з'явилася інформація, що Кафу накопичив борги на кілька мільйонів євро

Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Маркос Кафу звинувачується у зв'язках з найбільшим злочинним угрупованням країни PCC, повідомляє Football Italia.

За інформацією, правоохоронні органи вивчають інформацію на предмет зв'язків футболіста і PCC. Зокрема, поліція розслідує справу про переведення колишнім футболістом бухгалтеру злочинного угруповання грошей за продаж будинків і землі в штаті Сан-Паулу. Кафу вже спростував звинувачення, заявивши: «Це все помилкова інформація. Я не знаю, звідки взялася ця інформація, тому що у мене немає власності в цьому районі».

Зауважимо, що влітку з'явилася інформація, що Кафу накопичив борги на кілька мільйонів євро. На початку осені у колишнього футболіста помер син Даніло.