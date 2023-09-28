Литва закликала Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії

Президент Литви наголосив, що для досягнення статусу країни-кандидата в ЄС, Грузії необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості для Грузії узгоджувати її геополітичний курс з пріоритетами Європейського Союзу та послідовною підтримкою санкцій проти Росії. Про це Науседа заявив під час зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви з офіційним візитом, повідомляє Alkas.

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Президент Литви наголосив, що для досягнення статусу країни-кандидата в ЄС, Грузії необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ та виконанні рекомендацій ЄС. Особливу увагу слід приділити питанням політичної деполяризації суспільства, судової реформи, деолігархізації та свободи засобів масової інформації.

«Грузинське суспільство підтримує європейське майбутнє країни. Я сподіваюся, що вашу країну супроводжуватимуть прозахідні геополітичні рішення і рішучість домагатися європейської та євроатлантичної інтеграції», – сказав Гітанас Науседа.

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За інформацією журналістів, він закликав Грузію не проґавити історичної можливості отримати статус країни-кандидата в ЄС. Науседа також заявив, що Литва виступає за процес європейської інтеграції Грузії разом з Україною та Молдовою.

Раніше видання Financial Times стверджувало, що швейцарська компанія Glencore купувала тисячі тонн російської міді, незважаючи на всі заяви та обмеження. Європейці це робили через Туреччину, звідки товар надходив до Італії. Таким чином, Росія намагається обійти обмеження накладені на сировину із країни-агресора.

Нагадаємо, нещодавно Росія позбулась свого головного покупця алмазів. Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.

Найбільший виробник алмазів Росії – компанія «Алроса» – підтвердила припинення продажів видобутої продукції терміном у два місяці. Це було зроблено на вимогу індійської Ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC).

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Водночас росіяни повідомили, що призупинення операцій нібито має тільки тимчасовий характер і діятиме у вересні та жовтні поточного року.