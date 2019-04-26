Знову не Ґарсія: визначився найреальніший суперник Ломаченка



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Василь Ломаченко вже теж не надто зацікавлений у зустрічі з Майкі Ґарсією Фото з соцмереж

Менеджер українського чемпіона - про найближчі перспективи

Менеджер українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Еґіс Клімас заявив, що серйозно розглядає можливість бою проти Люка Кемпбелла в Великій Британії.

«Ми розглядаємо можливість бою Ломаченко - Кемпбелл у Британії восени. Це дуже хороший варіант. Це буде великий поєдинок для Британії. Кемпбелл добре відомий тут, а коли ми були на поєдинку Усика в Манчестері, то люди фанатіли від Ломаченка. Вони люблять його.

Майкі Ґарсія? Він уже довів усім, на що здатен у п'яти вагових категоріях, але також він розуміє і бачить, щоб побити Ломаченка буде непросто, що для нього це більший ризик, ніж зустріч зі Спенсом», - розповів Клімас.

Нагадаємо, Ґарсія залишив пояс WBC в легкій вазі вакантним, і Кемпбелл є офіційним претендентом на нього.

Джерело: Los Angeles Times