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    Знову не Ґарсія: визначився найреальніший суперник Ломаченка

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    Василь Ломаченко вже теж не надто зацікавлений у зустрічі з Майкі Ґарсією - Знову не Ґарсія: визначився найреальніший суперник Ломаченка
    Василь Ломаченко вже теж не надто зацікавлений у зустрічі з Майкі Ґарсією
    Фото з соцмереж

    Менеджер українського чемпіона - про найближчі перспективи

    Менеджер українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Еґіс Клімас заявив, що серйозно розглядає можливість бою проти Люка Кемпбелла в Великій Британії.

    «Ми розглядаємо можливість бою Ломаченко - Кемпбелл у Британії восени. Це дуже хороший варіант. Це буде великий поєдинок для Британії. Кемпбелл добре відомий тут, а коли ми були на поєдинку Усика в Манчестері, то люди фанатіли від Ломаченка. Вони люблять його.

    Майкі Ґарсія? Він уже довів усім, на що здатен у п'яти вагових категоріях, але також він розуміє і бачить, щоб побити Ломаченка буде непросто, що для нього це більший ризик, ніж зустріч зі Спенсом», - розповів Клімас.

    Нагадаємо, Ґарсія залишив пояс WBC в легкій вазі вакантним, і Кемпбелл є офіційним претендентом на нього.

     Читайте також: Ломаченко заявив, що готовий битися з Девісом безкоштовно

    Джерело: Los Angeles Times

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    бокс Василь Ломаченко Еґіс Клімас Майкі Ґарсія
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