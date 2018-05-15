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    «Золотий матч» Другої ліги України з футболу відбудеться 9 червня у Черкасах

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    Визначилися дата та місце проведення «золотого матчу» у Другій лізі

    Засідання Ради ліг ухвалило рішення, згідно з яким матч за золоті нагороди Другої ліги відбудеться 9 червня на Центральному стадіоні у місті Черкаси.

    У ньому зустрінуться переможці обох груп: СК «Дніпро-1» та ФК «Агробізнес».

    Згідно з жеребкуванням, господарем поля буде «Дніпро-1», інформує офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.

    У Будинку футболу 11 травня відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату УПЛ сезону-2017/18.

    Перший матч відбудеться на полі команд УПЛ, другий – команд ПФЛ. Матчі пройдуть 23 та 27 травня.

    Також Рада ліг ухвалила рішення, що V звітно-виборна Конференція ПФЛ відбудеться 27 червня.

    Серед інших питань, відбудеться обрання президента ПФЛ на новий чотирирічний термін.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Черкаси чемпіонат України жеребкування
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