«Золотий матч» Другої ліги України з футболу відбудеться 9 червня у Черкасах
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Визначилися дата та місце проведення «золотого матчу» у Другій лізі
Засідання Ради ліг ухвалило рішення, згідно з яким матч за золоті нагороди Другої ліги відбудеться 9 червня на Центральному стадіоні у місті Черкаси.
У ньому зустрінуться переможці обох груп: СК «Дніпро-1» та ФК «Агробізнес».
Згідно з жеребкуванням, господарем поля буде «Дніпро-1», інформує офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.
У Будинку футболу 11 травня відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату УПЛ сезону-2017/18.
Перший матч відбудеться на полі команд УПЛ, другий – команд ПФЛ. Матчі пройдуть 23 та 27 травня.
Також Рада ліг ухвалила рішення, що V звітно-виборна Конференція ПФЛ відбудеться 27 червня.
Серед інших питань, відбудеться обрання президента ПФЛ на новий чотирирічний термін.