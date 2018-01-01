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    «Зоря» не збирається продавати перспективного Луніна у найближчі півроку

    Сергій Рафаїлов прокоментував можливий трансфер у «Реал Сосьєдад» молодого воротаря
    Пролив світло на ситуацію, пов'язану з можливим переходом голкіпера «Зорі» та збірної України Андрія Луніна в іспанський «Реал Сосьєдад», генеральний директора луганського клубу. Як зазначив Рафаїлов, він може офіційно сказати тільки одне: «До кінця нинішнього сезону Андрій Лунін точно нікуди не перейде»,
    • Сьогодні, 14:40
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    Андрій Лунін. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Андрій Лунін. Фото ФК «Зоря»

    Сергій Рафаїлов прокоментував можливий трансфер у «Реал Сосьєдад» молодого воротаря

    Пролив світло на ситуацію, пов'язану з можливим переходом голкіпера «Зорі» та збірної України Андрія Луніна в іспанський «Реал Сосьєдад», генеральний директора луганського клубу.

    Як зазначив Рафаїлов, він може офіційно сказати тільки одне: «До кінця нинішнього сезону Андрій Лунін точно нікуди не перейде», інформує zbirna.com.

    «Більш того, найближчим часом наш клуб планує підписати з воротарем новий контракт», - додав відразу він.

    При цьому функціонер не ставив приховувати, що інтерес до воротаря є, і не тільки від іспанської команди «Реал Сосьєдад».

    «Але в інтересах самого футболіста прийнято рішення, що їхати йому ще рано. Важливо, що і сам хлопець розуміє, що йому потрібно грати. Не варто виключати і такий варіант, що навіть після підписання контракту з якимось закордонним клубом Лунін продовжить свої виступи у «Зорі» на правах оренди», - зауважив він.

    «Але поки про це говорити рано. Поки голкіперу потрібно готуватися до відновлення сезону та не відволікатися на все, що пишуть у ЗМІ», - підсумував Рафаїлов.

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