«Зоря» офіційно продовжила контракт з Опанасенком

У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан

Правий захисник «Зорі» Євген Опанасенко підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан. Нова угода з футболістом розрахована на один рік. Зазначимо, що ще до підписання контракту Опанасенко почав втягуючий збір з «Зорею» в Запоріжжі. У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан,



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Євген Опанасенко. Фото: ФК Зоря

У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан

Правий захисник «Зорі» Євген Опанасенко підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Нова угода з футболістом розрахована на один рік. Зазначимо, що ще до підписання контракту Опанасенко почав втягуючий збір з «Зорею» в Запоріжжі.

У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан, забивши п'ять м'ячів і віддавши 1 гольову передачу.

Нагадаємо, інший правий захисник та екс-капітан «Зорі» Микита Каменюка відданий в оренду в «Весесу».