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    «Зоря» офіційно продовжила контракт з Опанасенком

    У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан
    Правий захисник «Зорі» Євген Опанасенко підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан. Нова угода з футболістом розрахована на один рік. Зазначимо, що ще до підписання контракту Опанасенко почав втягуючий збір з «Зорею» в Запоріжжі. У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан,
    • Сьогодні, 21:53
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    Євген Опанасенко. Фото: ФК Зоря
    Євген Опанасенко. Фото: ФК Зоря

    У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан

    Правий захисник «Зорі» Євген Опанасенко підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

    Нова угода з футболістом розрахована на один рік. Зазначимо, що ще до підписання контракту Опанасенко почав втягуючий збір з «Зорею» в Запоріжжі.

    У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан, забивши п'ять м'ячів і віддавши 1 гольову передачу.

    Нагадаємо, інший правий захисник та екс-капітан «Зорі» Микита Каменюка відданий в оренду в «Весесу».

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