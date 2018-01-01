«Зоря» офіційно продовжила контракт з Опанасенком
- Сьогодні, 21:53
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Євген Опанасенко. Фото: ФК Зоря
У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан
Правий захисник «Зорі» Євген Опанасенко підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.
Нова угода з футболістом розрахована на один рік. Зазначимо, що ще до підписання контракту Опанасенко почав втягуючий збір з «Зорею» в Запоріжжі.
У поточному сезоні він взяв участь в 22-х матчах луганчан, забивши п'ять м'ячів і віддавши 1 гольову передачу.
Нагадаємо, інший правий захисник та екс-капітан «Зорі» Микита Каменюка відданий в оренду в «Весесу».