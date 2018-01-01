«Зоря» підписала українського захисника, який виступав в Португалії

Угода розрахована на три роки

Захисник Дмитро Литвин оформив довгострокову угоду з «Зорею». Луганський клуб на своєму офіційному сайті поінформував про контракт з 21-річним гравцем, який останнім часом виступав в Португалії. Угода розрахована на три роки. 21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у