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    «Зоря» підписала українського захисника, який виступав в Португалії

    Угода розрахована на три роки
    Захисник Дмитро Литвин оформив довгострокову угоду з «Зорею». Луганський клуб на своєму офіційному сайті поінформував про контракт з 21-річним гравцем, який останнім часом виступав в Португалії. Угода розрахована на три роки. 21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у
    • Сьогодні, 16:08
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    Дмитро Литвин. Фото:&nbsp;<span>fc-metalist.com</span>
    Дмитро Литвин. Фото: fc-metalist.com

    Угода розрахована на три роки

    Захисник Дмитро Литвин оформив довгострокову угоду з «Зорею».

    Луганський клуб на своєму офіційному сайті поінформував про контракт з 21-річним гравцем, який останнім часом виступав в Португалії.

    Угода розрахована на три роки.

    21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні Португалії.

    Також збір з луганським клубом проведуть гравці «Дніпра-1» захисник Тимофій Сухар і нападник Владислав Супряга.

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником.

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