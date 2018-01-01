«Зоря» підписала українського захисника, який виступав в Португалії
- Сьогодні, 16:08
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Дмитро Литвин. Фото: fc-metalist.com
Угода розрахована на три роки
Захисник Дмитро Литвин оформив довгострокову угоду з «Зорею».
Луганський клуб на своєму офіційному сайті поінформував про контракт з 21-річним гравцем, який останнім часом виступав в Португалії.
Угода розрахована на три роки.
21-річний Литвин провів дев'ять матчів в цьому сезоні у складі «Реала» Массами, який грає у другому дивізіоні Португалії.
Також збір з луганським клубом проведуть гравці «Дніпра-1» захисник Тимофій Сухар і нападник Владислав Супряга.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником.