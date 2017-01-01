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    «Зоря» продовжила контракт з Луньовим і посилилась камерунським півзахисником

    Раніше 22-річний камерунець був гравцем трьох клубів
    Першим новачком луганської «Зорі» під час зимової паузи став Гаель Ондуа. З півзахисником контракт підписаний на два роки. Раніше 22-річний камерунець захищав кольори московського «Локомотива» (U-19), виступав в дублюючому складі московського ЦСКА, а в поточному сезоні перебував в обоймі датського «Вайле». Ще
    • Сьогодні, 10:13
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    Гаель Ондуа(зліва)
    Гаель Ондуа(зліва)

    Раніше 22-річний камерунець був гравцем трьох клубів

    Першим новачком луганської «Зорі» під час зимової паузи став Гаель Ондуа. З півзахисником контракт підписаний на два роки.

    Раніше 22-річний камерунець захищав кольори московського «Локомотива» (U-19), виступав в дублюючому складі московського ЦСКА, а в поточному сезоні перебував в обоймі датського «Вайле».

    Ще однією приємною звісткою для головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба, став новий 4-річний контракт з Максимом Луньовим.

    Нагадаємо, що влітку півзахисник прийшов з «Дніпра». За цей час 19-річний футболіст в складі луганського клубу провів 21 поєдинок, відзначившись двома результативними ударами. Є в активі Луньова і виступи за юнацьку та молодіжну збірну України.

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