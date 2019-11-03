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    «Зоря» розгромила на виїзді «Дніпро-1» (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; перемогла в Дніпрі - «Зоря» розгромила на виїзді «Дніпро-1» (відео)
    «Зоря» перемогла в Дніпрі
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    Дніпряни зазнали п’ятої поспіль поразки в Прем’єр-лізі

    «Дніпро-1» - «Зоря» (Луганськ) – 1:4

    Голи: 0:1 – Кабаєв (2). 0:2 – Іванісеня (22). 1:2 – Коркішко (59). 1:3 – Кочергін (73). 1:4 – Леднєв (83, з пенальті).

    «Дніпро-1»: Юрчук, Шаповал, Лопирьонок, Гуйє, Польовий, Батагов, Когут, Сніжко (Бєляєв, 89), Булеца, Назаренко, Супряга (Куліш, 71). Тренер – Дмитро Михайленко.
    «Зоря»: Шевченко, Тимчик, Абу Ханна, Чеберко (Вернидуб, 80), Михайличенко, Іванісеня, Леднєв, Юрченко, Кочергін (Хомченовський, 87), Русин, Кабаєв (Луньов, 80). Тренер – Віктор Скрипник. 
    Попередження: Польовий (52), Когут (88) – Кочергін (77), Абу Хана (77), Тимчик (85)
    Судді: Труханов – Войтюк, Корнійко, Козиряцький.
    3 листопада. Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена»

    «Зоря» переконливо почала виїзний поєдинок. Уже на 2-й хвилині Кабаєв вивів луганців вперед.

    Ще за 20 хвилин Іванісеня подвоїв перевагу.

    По перерві Коркішко один гол сквитав.

    Однак гості відповіли на це влучними ударами Кочергіна та Леднєва з пенальті.

    «Зоря» принаймні до завершення матчу «Динамо» - «Львів» піднялася на третю сходинку турнірної таблиці, а «Дніпро-1» зазнав п’ятої поспіль поразки в чемпіонаті України. 

    У паралельному матчі «Олександрія» досить впевнено розібралася з «Маріуполем», який з 33-ї хвилини грав у меншості.

    «Олександрія» - «Маріуполь» - 3:1

    Голи: 1:0 – Безбородько (55). 2:0 – Ковалець (57). 3:0 – Корнієнко (69, у свої ворота). 3:1 – Чурко (71).

    Нереалізований пенальті: Гречишкін (29)

    «Олександрія»: Паньків, Бабогло, Ковалець (Грицук, 83), Довгий (Безбородько, 46), Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Лучкевич (Тейшейра, 90+1), Пашаєв, Гречишкін, Дубра. Тренер – Володимир Шаран.
    «Маріуполь»: Гальчук, Дава, Чоботенко, Биков, Кирюханцев, Федорчук, Мішньов, Горбунов (Корнієнко, 61), Танковський (Чех, 15), Вакула (Топалов, 73), Чурко. Тренер – Олександр Бабич.
    Попередження: Бабогло (38) – Биков (28), Дава (43), Вакула (49), Чоботенко (78)
    Вилучення: Биков (33)
    Судді: Бондаренко – Курбанов, Марчик, Кривушкін.
    3 листопада. Олександрія. Стадіон «Ніка»

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