«Зоря» в більшості розгромила на виїзді «Олімпік» (відео)
«Олімпік» – «Зоря»
ФК «Зоря»
Команда Скрипника забила п’ять м’ячів
«Олімпік» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 0:5
Голи: 0:1 – Юрченко (40). 0:2 – Русин (53). 0:3 – Леднєв (73). 0:4 – Кабаєв (80). 0:5 – Русин (87)
«Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Лук’янчук, Є. Пасіч - Цимбалюк, Політило – Імері (Джеффрі, 77), Фабіньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) - Матар. Тренер – Гомес Фернандес.
«Зоря»: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) - Іванисеня – Кочергін (Чайковський, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднєв - Кабаєв, Русин. Тренер – Віктор Скрипник.
Попередження: Абу Ханна (49)
Вилучення: Ксьонз (37) – Чеберко (89)
Судді: Бойко – Козорезов, Маланчук, Дердо.