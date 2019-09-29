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    «Зоря» в більшості розгромила на виїзді «Олімпік» (відео)

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    &laquo;Олімпік&raquo; &ndash; &laquo;Зоря&raquo;&nbsp; - «Зоря» в більшості розгромила на виїзді «Олімпік» (відео)
    «Олімпік» – «Зоря» 
    ФК «Зоря»

    Команда Скрипника забила п’ять м’ячів

    «Олімпік» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 0:5

    Голи: 0:1 – Юрченко (40). 0:2 – Русин (53). 0:3 – Леднєв (73). 0:4 – Кабаєв (80). 0:5 – Русин (87)

    «Олімпік»: Кринський - Ксьонз, Гришко, Лук’янчук, Є. Пасіч - Цимбалюк, Політило – Імері (Джеффрі, 77), Фабіньо (Вантух, 46), Тейшейра (Салу, 46) - Матар. Тренер – Гомес Фернандес.
    «Зоря»: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна (Каменюка, 65) - Іванисеня – Кочергін (Чайковський, 78), Юрченко (Арвеладзе, 70), Леднєв - Кабаєв, Русин. Тренер – Віктор Скрипник.
    Попередження: Абу Ханна (49)
    Вилучення: Ксьонз (37) – Чеберко (89)
    Судді: Бойко – Козорезов, Маланчук, Дердо.

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