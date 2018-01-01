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    «Зоря» відмовилася підписувати півзахисника «Динамо»

    Причиною стала травма гравця, який вибув на чотири місяці
    Генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов повідомив, що його клуб не орендував захисника «Динамо» Богдана Михайличенко. Про це Рафаїлов заявив під час конференції на офіційному сайті команди. «Орендна угода з Богданом Михайличенком не підписана», - сказав Рафаїлов. Нагадаємо, що футболіст
    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка
    Богдан Михайличенко. Фото: ФК Динамо
    Богдан Михайличенко. Фото: ФК Динамо

    Причиною стала травма гравця, який вибув на чотири місяці

    Генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов повідомив, що його клуб не орендував захисника «Динамо» Богдана Михайличенко.

    Про це Рафаїлов заявив під час конференції на офіційному сайті команди.

    «Орендна угода з Богданом Михайличенком не підписана», - сказав Рафаїлов.

    Нагадаємо, що футболіст отримав травму меніска, йому була зроблена операція і на поле Михайличенко зможе повернутися тільки через чотири місяці.

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» на півтора року орендувала Михайличенка разом з Тимчиком.

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