Сторони не домовилися щодо деяких деталей контракту

«Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника Давіда Фопала. Судячи з усього, сторони не домовилися щодо деяких деталей співпраці. Фопала знаходився в сфері інтересів «Зорі» разом з камерунським півзахисником Гаелем Ондуа. Однак якщо з хавбеком договір все ж був підписаний, то від ідеї посилення французом



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Давід Фопала проти Сеска Фабрегаса. Фото: Getty Images

Сторони не домовилися щодо деяких деталей контракту

«Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника Давіда Фопала.

Судячи з усього, сторони не домовилися щодо деяких деталей співпраці.

Фопала знаходився в сфері інтересів «Зорі» разом з камерунським півзахисником Гаелем Ондуа.

Однак якщо з хавбеком договір все ж був підписаний, то від ідеї посилення французом луганчани відмовилися.

20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.

Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.

Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.

Джерело: sportarena.com