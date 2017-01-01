«Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника
- Сьогодні, 16:03
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Сторони не домовилися щодо деяких деталей контракту
«Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника Давіда Фопала.
Судячи з усього, сторони не домовилися щодо деяких деталей співпраці.
Фопала знаходився в сфері інтересів «Зорі» разом з камерунським півзахисником Гаелем Ондуа.
Однак якщо з хавбеком договір все ж був підписаний, то від ідеї посилення французом луганчани відмовилися.
20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».
Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).
Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.
Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.
Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.
Джерело: sportarena.com