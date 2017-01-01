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    «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника

    Сторони не домовилися щодо деяких деталей контракту
    «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника Давіда Фопала. Судячи з усього, сторони не домовилися щодо деяких деталей співпраці. Фопала знаходився в сфері інтересів «Зорі» разом з камерунським півзахисником Гаелем Ондуа. Однак якщо з хавбеком договір все ж був підписаний, то від ідеї посилення французом
    • Сьогодні, 16:03
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    <span>Давід Фопала проти Сеска Фабрегаса. Фото: Getty Images</span>
    Давід Фопала проти Сеска Фабрегаса. Фото: Getty Images

    Сторони не домовилися щодо деяких деталей контракту

    «Зоря» відмовилася від ідеї трансферу французького нападника Давіда Фопала.

    Судячи з усього, сторони не домовилися щодо деяких деталей співпраці.

    Фопала знаходився в сфері інтересів «Зорі» разом з камерунським півзахисником Гаелем Ондуа.

    Однак якщо з хавбеком договір все ж був підписаний, то від ідеї посилення французом луганчани відмовилися.

    20-річний Давид Фопала є вихованцем «Ланса», проте встиг пограти в молодіжній системі «Манчестер Сіті» (U-21 і U-23), а також здавався в оренду «Бреді» і «Честерфілду».

    Також в активі нападника два матчі за збірну Франції (U-18).

    Наразі гравець знаходиться в статусі вільного агента.

    Нагадаємо, крім Ондуа, «Зоря» орендувала у «Динамо» захисників Олександра Тимчика та Богдана Михайличенка.

    Першу частину чемпіонату команда Юрія Вернидуба закінчила на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 19 матчах 27 очок.

    Джерело: sportarena.com

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