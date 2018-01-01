  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зоря» з бразильським новачком у складі поступилася «Спартаку»

    Ворота луганського клубу майже третину матчу захищав Луїс Феліпе
    У вівторок, 23 січня, луганську «Зорю» чекали відразу два спільні тренування. Вранці відбулася гра проти «Спартака» з Трнави, інформує офіційний сайт українського клубу. З огляду на, що ввечері чекає ще й матч з АГМК, то у запасі залишалося трохи футболістів, і кожен отримав практику. «Зоря» пропустила ближче
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Фото ФК «Зоря»

    Ворота луганського клубу майже третину матчу захищав Луїс Феліпе

    У вівторок, 23 січня, луганську «Зорю» чекали відразу два спільні тренування.

    Вранці відбулася гра проти «Спартака» з Трнави, інформує офіційний сайт українського клубу.

    З огляду на, що ввечері чекає ще й матч з АГМК, то у запасі залишалося трохи футболістів, і кожен отримав практику.

    «Зоря» пропустила ближче до кінця першого тайму, але на початку другого зуміла відігратися.

    Та все ж «Спартак» вирвав перемогу, забивши на 68-й хвилині та не пропустивши у відповідь.

    Товариський матч з футболу

    «Зоря» (Луганськ) – «Спартак» (Трнава, Словаччина) – 1:2 (0:1)

    Гол у «Зорі»: Любенович (59)

    «Зоря»: Луїс Феліпе (Хмеловський, 58), Андрієвський (Шалфєєв, 46), Авраменко, Бабенко, Чеберко, Чечер, Гордієнко (Луньов, 60), Кабаєв, Любенович, Шершень, Леонідас.

    Нагадаємо, перед цим «Зоря» розійшлася миром із загребським «Динамо» у товариському матчі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ