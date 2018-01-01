«Зоря» з бразильським новачком у складі поступилася «Спартаку»

Ворота луганського клубу майже третину матчу захищав Луїс Феліпе

У вівторок, 23 січня, луганську «Зорю» чекали відразу два спільні тренування. Вранці відбулася гра проти «Спартака» з Трнави, інформує офіційний сайт українського клубу. З огляду на, що ввечері чекає ще й матч з АГМК, то у запасі залишалося трохи футболістів, і кожен отримав практику. «Зоря» пропустила ближче



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Фото ФК «Зоря»

Ворота луганського клубу майже третину матчу захищав Луїс Феліпе

У вівторок, 23 січня, луганську «Зорю» чекали відразу два спільні тренування.

Вранці відбулася гра проти «Спартака» з Трнави, інформує офіційний сайт українського клубу.

З огляду на, що ввечері чекає ще й матч з АГМК, то у запасі залишалося трохи футболістів, і кожен отримав практику.

«Зоря» пропустила ближче до кінця першого тайму, але на початку другого зуміла відігратися.

Та все ж «Спартак» вирвав перемогу, забивши на 68-й хвилині та не пропустивши у відповідь.

Товариський матч з футболу

«Зоря» (Луганськ) – «Спартак» (Трнава, Словаччина) – 1:2 (0:1)

Гол у «Зорі»: Любенович (59)

«Зоря»: Луїс Феліпе (Хмеловський, 58), Андрієвський (Шалфєєв, 46), Авраменко, Бабенко, Чеберко, Чечер, Гордієнко (Луньов, 60), Кабаєв, Любенович, Шершень, Леонідас.

Нагадаємо, перед цим «Зоря» розійшлася миром із загребським «Динамо» у товариському матчі.