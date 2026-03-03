Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У 2012 році Чепіков здобув срібло Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед молоді

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Чепікова

Сили оборони знищили російського окупанта Олександра Чепікова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Чепіков був Майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики.

Головні спортивні досягнення ліквідованого окупанта:

  • Чемпіонат Росії 2010 року – бронза
  • Чемпіонат Росії серед юніорів 2012 року – золото
  • Чемпіонат Європи серед молоді 2012 року – срібло
  • Чемпіонат Росії 2013 року – срібло
  • Чемпіонат Росії 2016 року – бронза

Обставини ліквідації Чепікова

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Чепікова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

