ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики

У 2012 році Чепіков здобув срібло Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед молоді

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Чепікова

Сили оборони знищили російського окупанта Олександра Чепікова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Чепіков був Майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики.

Головні спортивні досягнення ліквідованого окупанта:

Чемпіонат Росії 2010 року – бронза

Чемпіонат Росії серед юніорів 2012 року – золото

Чемпіонат Європи серед молоді 2012 року – срібло

Чемпіонат Росії 2013 року – срібло

Чемпіонат Росії 2016 року – бронза

Обставини ліквідації Чепікова

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Чепікова.

