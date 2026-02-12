Дональд Трамп покладе провину за провал дипломатії на Україну чи Москву, або на обох одразу

Дональд Трамп розглядає можливість припинення своєї участі у дипломатичному процесі щодо майбутнього України вже найближчими тижнями. Як повідомляє The Atlantic, причиною такого кроку може стати відсутність прогресу в переговорах, пише «Главком».

Українська делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про безрезультатність контактів у ОАЕ. Кремль продовжує дотримуватися своєї жорсткої лінії, не виявляючи жодної готовності до територіальних поступок. Через таку непохитність Москви переговорний процес офіційно зайшов у глухий кут.

На тлі дипломатичного застою Трамп готується до ймовірного виходу з ролі посередника. Очікується, що в разі остаточного провалу він покладе відповідальність за це на Україну, Росію або ж на обидві держави одночасно.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Також російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.