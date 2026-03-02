Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу

Синьо-жовті вдруге за чотири дні поступилися «Червоній фурії»

Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Іспанії з рахунком 78:64 у заключному матчі другого вікна кваліфікації на Чемпіонат світу 2027. Про результат матчу повідомляє «Главком».

Перша чверть

Старт поєдинку залишився за Іспанією. Гості швидко нав’язали свій темп і повели 12:2. Утім, після активного початку гра помітно сповільнилася: обидві команди ніби вимкнулися з процесу, що одразу позначилося на результативності.

В України відверто не пішла атака. Команда реалізувала лише 25% кидків з гри, а з-за дуги показник був ще гіршим – усього 11%. М’яч часто не доходив до зручних позицій, бракувало ідей, як розбити захист «червоних», та швидких рішень, через що очки давалися з великими труднощами. Попри проблеми в нападі, збірна України не дозволила супернику остаточно відірватися. Хоча різниця сягала «-10» у перші хвилини матчу, синьо-жовті змогли скоротити відставання до семи очок, не давши супернику вбити інтригу перед наступним відрізком матчу.

Друга чверть

У другій чверті гра вже не виглядала настільки односторонньою. Команди грали майже в одному темпі та почали відповідати атакою на атаку. На старті десятихвилинки рахунок кілька разів хитнувся в обидва боки: суперники обмінювалися влучаннями, не дозволяючи один одному відірватися.

Згодом українці видали якісний відрізок: додали в агресії в захисті, пришвидшили рух м’яча та знайшли кілька вдалих рішень у нападі. Це дозволило скоротити відставання до мінімальних «-2» і фактично повернути інтригу в матч. Іван Ткаченко мав чудову нагоду вперше вивести Україну вперед, однак не реалізував важливий дальній кидок.

Після цього ініціативу знову перехопили іспанці. Найболючішим моментом став триочковий під сирену від лідера іспанської збірної у відборі до чемпіонату світу Хайме Фернандеса, який додав своїй команді впевненості перед великою перервою, зробивши з «+4» «+7».

Третя чверть

На старті третьої чверті виникло відчуття дежавю. Здавалося, що сценарій матчу в Ризі може повторитися, коли синьо-жовті провалили саме цей відрізок. Іспанці швидко довели свою перевагу до понад десяти очок і виглядали готовими розвинути успіх. Утім, зробити ривок вирішальним їм не вдалося – українці вчасно зупинили суперників.

Переломним став яскравий відрізок Іллі Тиртишника. Спочатку захисник влучив ефектний триочковий, а вже в наступній атаці обікрав суперника та завершив швидкий прохід у «фарбу». Цей мініспурт повернув команду в гру: різниця скоротилася до «-4», і інтрига знову ожила.

Розвинути успіх не вдалося, адже кілька необов’язкових втрат і поспішних рішень дозволили іспанцям знову відірватися на комфортну дистанцію. Коли наприкінці чверті відставання знову почало зростати до десяти очок, своєчасний триочковий В’ячеслава Боброва трохи пригальмував темп суперника та скоротив різницю до семи. У підсумку перед вирішальною десятихвилинкою на табло було 52:43 на користь Іспанії, і мінімальні шанси на камбек все ж лишалися.

Четверта чверть

У заключній частині матчу іспанці фактично зняли всі питання щодо переможця. Якщо раніше їхня атака діяла хвилями, то в четвертій чверті суперник різко додав у реалізації: 66% влучань з гри та 75% триочкових. Такі показники практично не залишають шансів на порятунок, а до того ж українці кілька разів фолили на кидках із-за дуги, дозволяючи опонентам виконувати по три штрафні замість двох і спокійно нарощувати відрив.

Збірна України намагалася відповідати дальніми спробами, однак гра з середньої дистанції майже зникла з арсеналу команди Айнарса Багатскіса. Через це атаки стали більш передбачуваними, а кожна невлучна «трійка» лише спрощувала завдання супернику. У підсумку матч завершився поразкою України з рахунком 78:64 і, попри ривок 0:7 наприкінці зустрічі, суттєво вплинути на перебіг гри вже не вдалося.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.