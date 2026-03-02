Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
Після другого відбіркового вікна першого раунду кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 Україна йде другою
фото: FIBA

Синьо-жовті вдруге за чотири дні поступилися «Червоній фурії»

Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Іспанії з рахунком 78:64 у заключному матчі другого вікна кваліфікації на Чемпіонат світу 2027. Про результат матчу повідомляє «Главком»

Перша чверть

Старт поєдинку залишився за Іспанією. Гості швидко нав’язали свій темп і повели 12:2. Утім, після активного початку гра помітно сповільнилася: обидві команди ніби вимкнулися з процесу, що одразу позначилося на результативності.

В України відверто не пішла атака. Команда реалізувала лише 25% кидків з гри, а з-за дуги показник був ще гіршим – усього 11%. М’яч часто не доходив до зручних позицій, бракувало ідей, як розбити захист «червоних», та швидких рішень, через що очки давалися з великими труднощами. Попри проблеми в нападі, збірна України не дозволила супернику остаточно відірватися. Хоча різниця сягала «-10» у перші хвилини матчу, синьо-жовті змогли скоротити відставання до семи очок, не давши супернику вбити інтригу перед наступним відрізком матчу.

Друга чверть

У другій чверті гра вже не виглядала настільки односторонньою. Команди грали майже в одному темпі та почали відповідати атакою на атаку. На старті десятихвилинки рахунок кілька разів хитнувся в обидва боки: суперники обмінювалися влучаннями, не дозволяючи один одному відірватися.

Згодом українці видали якісний відрізок: додали в агресії в захисті, пришвидшили рух м’яча та знайшли кілька вдалих рішень у нападі. Це дозволило скоротити відставання до мінімальних «-2» і фактично повернути інтригу в матч. Іван Ткаченко мав чудову нагоду вперше вивести Україну вперед, однак не реалізував важливий дальній кидок.

Після цього ініціативу знову перехопили іспанці. Найболючішим моментом став триочковий під сирену від лідера іспанської збірної у відборі до чемпіонату світу Хайме Фернандеса, який додав своїй команді впевненості перед великою перервою, зробивши з «+4» «+7».

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Третя чверть

На старті третьої чверті виникло відчуття дежавю. Здавалося, що сценарій матчу в Ризі може повторитися, коли синьо-жовті провалили саме цей відрізок. Іспанці швидко довели свою перевагу до понад десяти очок і виглядали готовими розвинути успіх. Утім, зробити ривок вирішальним їм не вдалося – українці вчасно зупинили суперників.

Переломним став яскравий відрізок Іллі Тиртишника. Спочатку захисник влучив ефектний триочковий, а вже в наступній атаці обікрав суперника та завершив швидкий прохід у «фарбу». Цей мініспурт повернув команду в гру: різниця скоротилася до «-4», і інтрига знову ожила.

Розвинути успіх не вдалося, адже кілька необов’язкових втрат і поспішних рішень дозволили іспанцям знову відірватися на комфортну дистанцію. Коли наприкінці чверті відставання знову почало зростати до десяти очок, своєчасний триочковий В’ячеслава Боброва трохи пригальмував темп суперника та скоротив різницю до семи. У підсумку перед вирішальною десятихвилинкою на табло було 52:43 на користь Іспанії, і мінімальні шанси на камбек все ж лишалися.

Четверта чверть

У заключній частині матчу іспанці фактично зняли всі питання щодо переможця. Якщо раніше їхня атака діяла хвилями, то в четвертій чверті суперник різко додав у реалізації: 66% влучань з гри та 75% триочкових. Такі показники практично не залишають шансів на порятунок, а до того ж українці кілька разів фолили на кидках із-за дуги, дозволяючи опонентам виконувати по три штрафні замість двох і спокійно нарощувати відрив.

Збірна України намагалася відповідати дальніми спробами, однак гра з середньої дистанції майже зникла з арсеналу команди Айнарса Багатскіса. Через це атаки стали більш передбачуваними, а кожна невлучна «трійка» лише спрощувала завдання супернику. У підсумку матч завершився поразкою України з рахунком 78:64 і, попри ривок 0:7 наприкінці зустрічі, суттєво вплинути на перебіг гри вже не вдалося.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: чемпіонат світу Іван Ткаченко Артем Пустовий баскетбол Олександр Ковляр Андрій Войналович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ферран Бассас повернувся до лав збірної Іспанії з баскетболу після трьох років перерви
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною Реклама
28 лютого, 07:47
Ковляр є одним з найкращих скорерів серед усіх команд європейського відбору на світову першість
Лідер баскетбольної збірної України Ковляр поспілкувався з пресою після гри з Іспанією Реклама
28 лютого, 07:41
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв вже у 47 матчах
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
27 лютого, 11:23
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії Реклама
27 лютого, 08:00
В'ячеслав Бобров є одним з лідерів збірної України з баскетболу
«Маємо виходити і битися до кінця». Збірна України з баскетболу налаштована на матч з Іспанією Реклама
27 лютого, 06:49
Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
26 лютого, 14:44
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
26 лютого, 13:56
Лень відіграв 24 хвилини, набрав 12 очок, зробив 4 підбирання
Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
9 лютого, 13:13
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40

Новини

Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну