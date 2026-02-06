Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

6 лютого станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30, знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського. Бої тривають.

Нагадаємо, триває 1444-й день повномасштабної війни в Україні.