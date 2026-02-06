Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 лютого станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30, знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного. Шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського. Бої тривають.

Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1444-й день повномасштабної війни в Україні.

