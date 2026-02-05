Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
У 2023 році Зіядзаде став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії.

25-річний Ельмі Зіядзаде був майстром спорту Росії з боксу

Сили оборони знищили російського окупанта Ельмі Зіядзаде. Про це інформує «Главком».

25-річний Ельмі Зіядзаде був майстром спорту Росії з боксу. У 2023 році він став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії. Також у 2019 році він здобув бронзу Чемпіонату Росії серед студентів.

У 2022 році був засуджений за зберігання 20 грамів гашишу та отримав штраф 30 тис. рублів (близько $400).

Про ліквідацію Ельмі Зіядзаде повідомив його брат Ульві Зіядзаде.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі знищення окупанта.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

