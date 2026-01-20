Слідчий комітет РФ порушив справу через загибель 16-річного школяра на експозиції військової техніки

У Якутську 16-річний підліток загинув усередині танка на вуличній виставці військової техніки. Слідчі відкрили справу і перевіряють, чи була експозиція безпечною для відвідувачів та чи належно охоронявся доступ до техніки. Про це повідомляє «Главком».

Влада Якутська підтвердила, що підлітка притиснула важка рухома металева деталь танка. За словами мера міста, інцидент стався безпосередньо на території експозиції, яка була відкритою для відвідувачів. На місці працюють слідчі.

Прокуратура уточнила, що школяр заліз у танк через нижній люк, після чого на нього впала одна з конструкцій. Медики вже нічим не змогли допомогти – хлопець загинув на місці від отриманих травм.

телеграм-канал: BAZA

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за спричинення смерті з необережності та призначив низку технічних і медичних експертиз. За даними місцевих медіа, у танк залізли двоє підлітків через отвір у відсіку демонтованого двигуна. Один із них зняв підпору гармати – після цього важка деталь зрушила й придавила хлопця всередині машини.

На фото, оприлюднених прокуратурою, видно, що це був російський танк Т-72, хоча сама виставка позиціонувалася як демонстрація «трофейної техніки НАТО».

Раніше, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін висловив думку щодо матеріальної підтримки спортсменів з РФ, які виступатимуть на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.