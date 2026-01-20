Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
фото з відкртих джерел

Слідчий комітет РФ порушив справу через загибель 16-річного школяра на експозиції військової техніки

У Якутську 16-річний підліток загинув усередині танка на вуличній виставці військової техніки. Слідчі відкрили справу і перевіряють, чи була експозиція безпечною для відвідувачів та чи належно охоронявся доступ до техніки. Про це повідомляє «Главком».

Влада Якутська підтвердила, що підлітка притиснула важка рухома металева деталь танка. За словами мера міста, інцидент стався безпосередньо на території експозиції, яка була відкритою для відвідувачів. На місці працюють слідчі.

Прокуратура уточнила, що школяр заліз у танк через нижній люк, після чого на нього впала одна з конструкцій. Медики вже нічим не змогли допомогти – хлопець загинув на місці від отриманих травм.

Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську фото 1
телеграм-канал: BAZA

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за спричинення смерті з необережності та призначив низку технічних і медичних експертиз. За даними місцевих медіа, у танк залізли двоє підлітків через отвір у відсіку демонтованого двигуна. Один із них зняв підпору гармати – після цього важка деталь зрушила й придавила хлопця всередині машини.

На фото, оприлюднених прокуратурою, видно, що це був російський танк Т-72, хоча сама виставка позиціонувалася як демонстрація «трофейної техніки НАТО».

Раніше, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін висловив думку щодо матеріальної підтримки спортсменів з РФ, які виступатимуть на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.

Читайте також:

Теги: росія війна танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ стає гіршим там, де приходить Росія
Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю
11 сiчня, 17:13
Про що насправді говорить Путін, коли обіцяє «мир»
Справжня поразка для Путіна
20 грудня, 2025, 19:01
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
3 сiчня, 06:58
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
21 грудня, 2025, 15:54
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
Нині триває 1412-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року
5 сiчня, 08:13
Надія Смук закінчила курси медичної підготовки й у липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
11 сiчня, 09:00
Машина рятувальників на місці удару ворога у ніч на 9 січня 2025 року
Стало відомо, куди саме цілили росіяни під час нічної атаки на Київ 9 січня
9 сiчня, 14:36
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17

Соціум

Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У Республіці Комі стався блекаут
У Республіці Комі стався блекаут
«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
«Король Лев», «Аладдін», «Красуня і чудовисько». Помер режисер мультфільмів Disney
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua