Іранське судно, яке перевозило зброю до РФ, зазнало аварії в Каспійському морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Судно Rona регулярно здійснювало рейси між іранськими портами та Астраханню, Махачкалою й Азовом
фото: VesselFinder

Сигнал SOS з борту судна надійшов уранці 14 січня

Іранський суховантаж Rona зазнав аварії в акваторії Каспійського моря та почав тонути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Туркменістану.

Зазначається, що сигнал SOS з борту судна надійшов уранці 14 січня, після чого рятувальні служби негайно розпочали операцію з порятунку. Усіх 14 членів екіпажу вдалося врятувати. За попередніми даними, серед них – громадяни Ірану та Індії.

Наразі туркменські служби виконують стандартні міжнародні процедури відповідно до правил морської безпеки.

За інформацією Astra, суховантаж Rona регулярно курсував між іранськими портами та Астраханню, Махачкалою й Азовом. Саме цей маршрут збігається з основним шляхом морських постачань іранського озброєння до Росії.

Нагадаємо, Росія з кінця 2021 року витратила понад $4 млрд на закупівлю іранської військової техніки для війни проти України. Як повідомляє Bloomberg, Тегеран став ключовим постачальником ракет, дронів та боєприпасів, що значно зміцнило партнерство між країнами на тлі їхнього протистояння із Заходом.

За даними джерел, значна частина цих коштів – приблизно $2,7 млрд – припадає на контракти, підписані ще у жовтні 2021 року. Ці домовленості передбачали постачання сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360, ще близько 500 інших балістичних ракет та 200 зенітних ракет для систем ППО. Крім того, Іран передав Росії мільйони патронів та снарядів, проте зазначається, що цей перелік не є вичерпним, оскільки очікується надходження додаткової техніки.

