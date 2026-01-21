Головна Світ Політика
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що Росія та Україна втрачають близько 25 тис. осіб щомісяця 

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення конфлікту є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні. Про це пише «Главком».

Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

Також президент нагадав про свій попередній досвід у міжнародній дипломатії. Він заявив, що вже допоміг завершити вісім воєн, і додав, що подібні завдання даються йому легко. Трамп підкреслив, що займається врегулюванням конфліктів не заради нагород, таких як Нобелівська премія, а через власне бачення ролі президента у збереженні миру.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України. 

За даними видання, партнери США очікували, що під час форуму в Давосі Трамп не лише розширить свою ініціативу «Рада миру» щодо Гази, а й офіційно оформить пакет домовленостей із Києвом на суму близько $800 млрд. Йшлося про довгостроковий механізм фінансування відбудови інфраструктури, енергетики, житлового фонду та промисловості України після завершення війни. Документ готували як політичний сигнал стабільної підтримки Заходу й орієнтир для приватних інвесторів.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Європі слід зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Сполученим Штатам для «забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз».

Теги: війна Дональд Трамп

