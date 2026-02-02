На Дніпропетровщині 2 лютого 2026 року оголошено днем жалоби

«У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею – вся Дніпропетровщина»

Сьогодні, 2 лютого, оголошено жалобу на Дніпропетровщині через російський удар по автобусу з шахтарями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«У жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка та разом із нею – вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, 1 лютого, російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області, використовуючи ударні дрони типу Shahed. Як розповів радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, група БпЛА рухалася вздовж автодороги під дистанційним керуванням через радіомодеми.

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса. Унаслідок ударної хвилі водій втратив керування, транспортний засіб з’їхав із дороги та врізався в огорожу. Пасажири отримали поранення й почали залишати салон, тоді оператор другого дрона, побачивши людей на дорозі, навів безпілотник безпосередньо на цивільних.

За попередніми даними, загинули 16 людей. Є поранені.

Як повідомлялося, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс різко відреагувала на російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, назвавши трагедію ще одним доказом того, що переговори з Росією не стримують агресію.