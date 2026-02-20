Головна Гроші Бізнес
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
До 2014 року «Крименерго» керувало розподільними електромережами на півострові
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Американський суд відмовив Російській Федерації в захисті від позову «Крименерго»

Апеляційний суд США округу Колумбія одноголосно відхилив апеляцію Росії у справі про захоплення електроенергетичних активів ДТЕК у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, суд у Вашингтоні підтвердив, що окружний суд США уповноважений розглядати клопотання ДТЕК про приведення до виконання арбітражного рішення на суму понад $300 млн. Феміда відхилила твердження РФ про те, що вона нібито захищена суверенним імунітетом, постановивши, що справа підпадає під виняток щодо арбітражу, передбачений законом США про імунітет іноземних держав (FSIA).

«Це рішення дозволяє дочірньому підприємству компанії «ДТЕК Крименерго» продовжувати юридичні дії у США з метою відшкодування збитків за активи, захоплені після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році», – йдеться в заяві.

Судді також наголосили, що рішення не стосується статусу Криму і не переглядає суть арбітражного рішення. Воно вирішує виключно питання про те, чи мають американські суди повноваження забезпечувати виконання цього рішення. У своєму рішенні суд зазначив, що після вторгнення Росії українські компанії, які працювали в Криму, були примусово позбавлені своїх «законних, видимих та діючих» активів без будь-якої компенсації.

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти Російської Федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму. Арбітраж присудив Росії виплатити ДТЕК компенсацію збитків в розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією «Крименерго». Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії у законного власника після окупації Криму Росією у 2014 році.

