На війні загинув командир відділення батальйону безпілотних систем. Згадаймо Володимира Мужа

У березні 2022 року Володимир Муж став добровольцем Добровольчого українського корпус «Правий сектор»

Володимир Муж був командиром відділення у 423-й окремому батальйоні безпілотних систем «Скіфські грифони»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Мужа.

Захисник Володимир Муж загинув під час виконання бойового завдання у складі 423-й окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сокальську міську раду.

Народився Володимир Муж 12 травня 2001 року народження у селі Лещатів Сокальської міської громади, у Шептицькому районі Львівської області. У 2007-2011 роках здобував початкову освіту в школі, в рідному селі Лещатів. З 2011 по 2016 рік навчався у Боб'ятинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, до 2018 року навчався у Лучицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2018-2022 роках навчався у Київському Політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського, Механіко-Машинобудівний інститут, факультет Прикладної математики.

У березні 2022 року став добровольцем Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» (ДУК ПС). У листопаді 2022 року Добровольчий український корпус «Правий сектор» розформований і переформатований у 67-му окрему механізовану бригаду «ДУК» у складі Збройних сил України (Військова частина А4123). На той період вони часто працювали на бахмутському напрямку. Отримав звання молодшого сержанта, посвідчення Учасника бойових дій та медаль «Ветеран війни» 29 серпня 2023 р.

Володимир Муж у березні 2022р. став добровольцем Добровольчого українського корпус «Правий сектор» фото: Сокальська міська рада

Восени 2023 року у складі цієї ж механізованої бригади перевівся в РУБпАК – роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Працював на дронах-бомбардувальниках для знищення техніки та живої сили ворога, а також мінування територій. Основні напрямки робіт: харківський, лиманський, луганський.

У грудні 2024 року перевівся в 423-й окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські грифони» (Військова частина А5049). Працював також на дронах-бомбардувальниках. Займав посаду командира відділення.

У складі цього батальйону загинув під час виконання бойового завдання.

У захисника залишилися мама Надія, тато Богдан, бабусі, сестри і брати з родинами.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.