Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
Трамп повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом
скриншот з прямої трансляції

Трамп нагадав, що країни НАТО купують у США зброю для України, тоді як Америка не фінансує війну

Президент США Дональд Трамп лише між іншим згадав про війну Росії проти України у своєму зверненні до Конгресу, заявивши, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити, пише «Главком».

Трамп також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.

Окремо американський лідер сказав: «Я завершив вісім воєн». Однак, згідно з аналізом Reuters, у більшості випадків ідеться не про повноцінні мирні угоди, а про перемир’я або дипломатичні ініціативи.

Зокрема, перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС неодноразово порушувалося, а напруження з Іраном залишається нестабільним, також після домовленостей між Камбоджею та Таїландом переговори призупинялися.

Водночас Індія заперечувала ключову роль США у припиненні зіткнень із Пакистаном, а підписана за посередництва США угода між Руандою та Конго не зупинила відновлення бойових дій. Своєю чергою Сербія та Косово не уклали мирної угоди.

До слова, Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», – сказав Трамп із трибуни.

До слова, під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу декілька законодавців з’явилася в залі з одягом та значками протестного характеру

Президент США Дональд Трамп у ці хвилини виступає з щорічним зверненням перед обома палатами Конгресу, членами уряду та суддями Верховного суду.  Американські ЗМІ зазначають, що під час входу Трампа реакція була менш бурхливою, ніж торік. Частина демократів сиділа мовчки. 

Розпочинаючи промову, Трамп заявив: «Наша нація повернулася, більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше».  Трамп заявив, що успадкував країну, яка перебувала в кризі.

війна

