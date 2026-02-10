Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року
фото з відкритих джерел

Генерал Алєксєв родом з Вінниччини, приїздив на похорон матері вже після окупації Криму

6 лютого в Москві було скоєно замах на першого заступника начальника російського ГРУ Володимира Алексєєва – у під’їзді його будинку на Волоколамському шосе пролунали кілька пострілів. Впливовий російський військовий народився на Вінниччині, у селі Голодьки, де його добре пам’ятають багато місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Місцеві згадують російського генерала звичайним школярем і з болем говорять про шлях, який привів його до служіння державі-агресору. Лідія Мазур, яка навчалася разом з Алексєєвим розповіла, що він добре вчився, був спокійний, ніколи не конфліктував. Після закінчення школи вступив до Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища.

За словами місцевих Алєксєєв приїздив у село під час війни восени у 2014 році на похорон матері. Його батько працював у місцевому колгоспі, мати в амбулаторії. Він був єдиним сином.

Володимир Алексєєв народився 23 квітня 1961 року в селі Голодьки, Хмільницького району, Вінницької області. Він обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. ЗМІ називали його одним з головних кураторів усіх російських «добровольчих» формувань, що беруть участь у війні в Україні. У червні 2023 року Алексєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців.

У грудні 2016 року США ввели санкції проти Алексєєва у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента. У 2019 році заступник начальника ГРУ потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Солсбері.

Нагадаємо, 6 лютого у столиці РФ вчинили замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Це сталося в житловому будинку.

Як повідомлялося, наразі генерал перебуває в реанімації у тяжкому стані. Командир 1 корпусу Нацгвардії Азов Денис «Редіс» Прокопенко прокоментував цю подію, нагадавши про особисту роль Алєксєєва у трагедії Маріупольського гарнізону.

До слова, Україна, найімовірніше, не має відношення до розстрілу російського генерала Володимира Алєксєєва, який стався нещодавно в Москві. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімні джерела в західних спецслужбах, попри звинувачення з боку Кремля, жодних доказів причетності Києва надано не було.

Теги: росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать
Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії
31 сiчня, 19:40
СБУ вкотре показала, чим відрізняються західні санкції від українських і який прогрес в українських засобах ураження
Нові удари СБУ по місцях виготовлення російських ракет дають Україні козирі у переговорах
Вчора, 16:06
8 січня РФ вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
13 сiчня, 13:26
Росіяни запускають тепер по три-п’ять сотень «шахедів» за одну атаку на українські міста
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
29 сiчня, 16:45
На борту судна, затриманому в Естонії, перебували 23 росіяни
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
4 лютого, 08:53
Про поїздку італійських гімнасток до країни-агресора повідомив клуб «Ginnastica Fabriano»
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
24 сiчня, 20:10
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії
1 лютого, 19:14
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
3 лютого, 08:35
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58

Новини

Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК
У Вінниці затримано чоловіка, який стріляв по групі оповіщення ТЦК
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок
Чоловік, який убив людину у Вінниці та переховувався по Україні, отримав вирок

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua