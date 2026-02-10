Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни

Генерал Алєксєв родом з Вінниччини, приїздив на похорон матері вже після окупації Криму

6 лютого в Москві було скоєно замах на першого заступника начальника російського ГРУ Володимира Алексєєва – у під’їзді його будинку на Волоколамському шосе пролунали кілька пострілів. Впливовий російський військовий народився на Вінниччині, у селі Голодьки, де його добре пам’ятають багато місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Місцеві згадують російського генерала звичайним школярем і з болем говорять про шлях, який привів його до служіння державі-агресору. Лідія Мазур, яка навчалася разом з Алексєєвим розповіла, що він добре вчився, був спокійний, ніколи не конфліктував. Після закінчення школи вступив до Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища.

За словами місцевих Алєксєєв приїздив у село під час війни восени у 2014 році на похорон матері. Його батько працював у місцевому колгоспі, мати в амбулаторії. Він був єдиним сином.

Володимир Алексєєв народився 23 квітня 1961 року в селі Голодьки, Хмільницького району, Вінницької області. Він обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. ЗМІ називали його одним з головних кураторів усіх російських «добровольчих» формувань, що беруть участь у війні в Україні. У червні 2023 року Алексєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців. У грудні 2016 року США ввели санкції проти Алексєєва у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента. У 2019 році заступник начальника ГРУ потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Солсбері.

Нагадаємо, 6 лютого у столиці РФ вчинили замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Це сталося в житловому будинку.

Як повідомлялося, наразі генерал перебуває в реанімації у тяжкому стані. Командир 1 корпусу Нацгвардії Азов Денис «Редіс» Прокопенко прокоментував цю подію, нагадавши про особисту роль Алєксєєва у трагедії Маріупольського гарнізону.

До слова, Україна, найімовірніше, не має відношення до розстрілу російського генерала Володимира Алєксєєва, який стався нещодавно в Москві. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на анонімні джерела в західних спецслужбах, попри звинувачення з боку Кремля, жодних доказів причетності Києва надано не було.