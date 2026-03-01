Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
Боєць Вольт взяв у полон земляка
фото: скріншот із відео

Земляк бійця із позивним Вольт пішов воювати за окупантів

На Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. Як інформує «Главком», про це повідомила 158 окрема механізована бригада.

Полонений Володимир Башмаков розповів, що після захоплення села, окупанти забороняли виходити з дому, адже цілодобово була комендантська година. Якщо правила порушували, то суворо карали, били та «саджали в яму».

Пізніше жителів змусили отримати російський паспорт. Після цього він з родиною переїхали в Краснодарський край. І як тільки Володимиру виповнилось 18 років – йому прийшла повістка.

«Я не хотів йти на строкову службу, тому підписав контракт, щоб служити на кораблі. Два тижні пробув у порту в Севастополі, потім мене передали 810-й бригаді збройних сил Росії, а звідти я потрапив на війну. Я в шоці, не очікував, що мене відправлять на війну. Нормальної підготовки не було, лише пару разів стріляли з автоматів й два рази кидали гранати», – розповів полонений.

Полонений українець Володимир Башмаков, який воював на боці РФ
Полонений українець Володимир Башмаков, який воював на боці РФ
фото: скріншот із відео

Сім’я бійця із позивним Вольт, що брав Володимира Башмакова в полон, також походить із Великої Знам’янки. Все дитинство він провів там, а в старшому віці приїжджав до родичів.

«Це дуже дивно, цікавий випадок. Здавалося, що такого не може статися, це для мене трішки шок – зустрів свого земляка, молодого хлопця. В селі Велика Знам'янка жила бабуся й двоюрідні брати. Я знаю цей район, був там в дитинстві й в дорослому віці. От так воно сталося», – розповів Вольт.

Володимир Башмаков заявив, що хоче залишатися в Україні до завершення війни. Він стверджує, що бійці ЗСУ поводяться з полоненими добре, і закликав своїх товаришів складати зброю.

Водночас українські захисники наголошують, цей приклад на окупованих територій показує, що Росія мобілізує місцевих жителів і відправляє їх воювати проти власного народу.

Раніше бійці 225 окремого штурмового полку повідомили про захоплення у полон шістьох російських військових, серед яких був командир взводу. 

Також дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.

Читайте також:

Теги: повістка правила комендантська година паспорт полон окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
8 лютого, 07:53
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
11 лютого, 16:14
У січні 2026 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі
Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву
7 лютого, 12:47
На Слов’янському напрямку за останню добу наші оборонці відбили шість спроб окупантів
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
24 лютого, 12:21
Козловський пояснив, чому долучився до лав ЗСУ
Козловський зізнався, що служба в ЗСУ була для нього покаранням за виступ у Москві
25 лютого, 17:02
Франція закриє доступ до 35 російських медіасайтів за санкціями ЄС
Париж наказав заблокувати підсанкційні російські сайти і канали
26 лютого, 18:41
Чмут: На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати
Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут
Сьогодні, 14:08
Росіяни увійшли до лідерів депортацій у Фінляндії
Фінляндія різко збільшила депортації засуджених: серед них росіяни
27 лютого, 19:38

Події в Україні

У Карпатах на лижників зійшла лавина
У Карпатах на лижників зійшла лавина
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут
Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua