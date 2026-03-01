На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі

Земляк бійця із позивним Вольт пішов воювати за окупантів

На Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. Як інформує «Главком», про це повідомила 158 окрема механізована бригада.

Полонений Володимир Башмаков розповів, що після захоплення села, окупанти забороняли виходити з дому, адже цілодобово була комендантська година. Якщо правила порушували, то суворо карали, били та «саджали в яму».

«Здавалося, що такого не може бути». Боєць 158 ОМБр узяв у полон земляка зі свого району, який пішов служити в армію РФ pic.twitter.com/sxZQQnJJM4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 1, 2026

Пізніше жителів змусили отримати російський паспорт. Після цього він з родиною переїхали в Краснодарський край. І як тільки Володимиру виповнилось 18 років – йому прийшла повістка.

«Я не хотів йти на строкову службу, тому підписав контракт, щоб служити на кораблі. Два тижні пробув у порту в Севастополі, потім мене передали 810-й бригаді збройних сил Росії, а звідти я потрапив на війну. Я в шоці, не очікував, що мене відправлять на війну. Нормальної підготовки не було, лише пару разів стріляли з автоматів й два рази кидали гранати», – розповів полонений.

Полонений українець Володимир Башмаков, який воював на боці РФ фото: скріншот із відео

Сім’я бійця із позивним Вольт, що брав Володимира Башмакова в полон, також походить із Великої Знам’янки. Все дитинство він провів там, а в старшому віці приїжджав до родичів.

«Це дуже дивно, цікавий випадок. Здавалося, що такого не може статися, це для мене трішки шок – зустрів свого земляка, молодого хлопця. В селі Велика Знам'янка жила бабуся й двоюрідні брати. Я знаю цей район, був там в дитинстві й в дорослому віці. От так воно сталося», – розповів Вольт.

Володимир Башмаков заявив, що хоче залишатися в Україні до завершення війни. Він стверджує, що бійці ЗСУ поводяться з полоненими добре, і закликав своїх товаришів складати зброю.

Водночас українські захисники наголошують, цей приклад на окупованих територій показує, що Росія мобілізує місцевих жителів і відправляє їх воювати проти власного народу.

Раніше бійці 225 окремого штурмового полку повідомили про захоплення у полон шістьох російських військових, серед яких був командир взводу.

Також дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.