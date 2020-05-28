Зустріч із Коломойським і прагматизм. Новий президент «Карпат» - про перші кроки на посаді



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Олег Смалійчук запевнив, що культовий львівський колектив не помре ніколи

Новий президент львівських «Карпат» Олег Смалійчук тезово розставив акценти, що саме на клуб очікує в перший час після його приходу на посаду.

«1. Знаю, що у Петра Петровича були вигідніші фінансові пропозиції, але він прийняв саме мою, зважаючи на мою відданість клубу. За це і за весь його період у «Карпатах» моя велика подяка і повага.

2. Я купив клуб, а не посаду. До керівництва і команди в мене є така сама довіра, як і була при попередньому власнику, тому до кінця сезону я не збираюся втручатися в управління клубом і щиро сподіваюся, що керівництво виконає всі взяті на себе зобов’язання перед початком сезону.

3. Як ви знаєте, частина клубу мені не належить, тому зустріч зі співвласником (Ігорем Коломойським – прим.) наразі в пріоритеті і всі подальші коментарі буду давати тільки після зустрічі з ним.

4. Жодних популістичних заяв на рахунок єврокубків ви більше від мене не почуєте. Навпаки – нас всіх очікують непрості реформи і непопулярні рішення.

5. Хочу запевнити усіх вболівальників, що «Карпати» не вмруть. Вони житимуть. Цей бренд не згасне ніколи.

6. Всім хейтерам раджу заспокоїтися, видихнути і не рахувати мої фінанси, – на різні махінації, договірняки і роботу з суддями я їх точно тратити не буду. З рештою я впораюся.

7. Окремо висловлюю повагу ультрас. Сподіваюсь на співпрацю і підтримку. Ви і серце цього клубу і його душа!» – написав Смалійчук у Facebook.

Нагадаємо, що згідно з офіційною інформацією, Олег Смалійчук викупив його частку (50%) у Петра Димінського, олігарха, який був президентом «Карпат» 19 років.