Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
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У першому матчі команди зіграли 1:1
У вівторок, 7-го серпня, київське «Динамо» розпочало для України сезон у Лізі чемпіонів.
Підопічні Олександра Хацкевича у третьому раунді кваліфікації отримали суперника в обличчі чеської «Славії».
Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з Праги, де команди зіграли між собою внічию 1:1.
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».
Як відомо, якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».