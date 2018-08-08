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    Фото

    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»

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    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»

    У першому матчі команди зіграли 1:1

    У вівторок, 7-го серпня, київське «Динамо» розпочало для України сезон у Лізі чемпіонів.

    Підопічні Олександра Хацкевича у третьому раунді кваліфікації отримали суперника в обличчі чеської «Славії».

    Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з Праги, де команди зіграли між собою внічию 1:1.

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    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    Бойова нічия у Празі. Фоторепортаж матчу «Славія» - «Динамо»
    fcdynamo.kiev.ua

    Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».

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