Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
- Сьогодні, 07:30
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Це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу
Канадська тенісистка взяла участь у фотосесії на острові Аруба.
Нагадаємо, що це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу.
У минулому році Бушар стала учасницею фотосесії разом з Каролін Возняцьки і Сереною Вільямс.
Sports Illustrated
Також, 13 лютого стало відомо про те, що збірна України в Кубку Федерації в квітні зіграє з канадською командою за право залишитися у Другій Світовій групі.
Джерело: btu.org.ua