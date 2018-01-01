Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)

Це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу

Канадська тенісистка взяла участь у фотосесії на острові Аруба. Нагадаємо, що це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу. У минулому році Бушар стала учасницею фотосесії разом з Каролін Возняцьки і Сереною Вільямс. [GALLERY_BLOCK] Також, 13 лютого стало відомо про те, що збірна України в Кубку Федерації в квітні зіграє з