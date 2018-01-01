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    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)

    Це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу
    Канадська тенісистка взяла участь у фотосесії на острові Аруба. Нагадаємо, що це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу. У минулому році Бушар стала учасницею фотосесії разом з Каролін Возняцьки і Сереною Вільямс. [GALLERY_BLOCK] Також, 13 лютого стало відомо про те, що збірна України в Кубку Федерації в квітні зіграє з
    • Сьогодні, 07:30
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    Це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу

    Канадська тенісистка взяла участь у фотосесії на острові Аруба.

    Нагадаємо, що це друга зйомка уродженки Монреаля для даного журналу.

    У минулому році Бушар стала учасницею фотосесії разом з Каролін Возняцьки і Сереною Вільямс.

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    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Гаряча канадська тенісистка Ежені Бушар знову знялася оголеною для популярного журналу (фотогалерея)
    Sports Illustrated

    Також, 13 лютого стало відомо про те, що збірна України в Кубку Федерації в квітні зіграє з канадською командою за право залишитися у Другій Світовій групі.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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