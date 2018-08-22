Гаряча зірка італійського телебачення, яка тепер співпрацює з Андрієм Шевченком (фотогалерея)
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Ділетта Ліотта
Білява дівчина не тільки добре орієнтується в спорті, а й володіє шикарною фігурою
На минулих вихідних головний тренер збірної України Андрій Шевченко дебютував у новій для себе ролі - футбольного експерта.
Пару легендарному футболісту на «Стадіо Олімпіко» склала зірка італійського телебачення - Ділетта Ліотта.
Білява дівчина не тільки добре орієнтується в спорті, а й володіє шикарною фігурою, тому не дивно, що матч «Лаціо» - «Наполі» Шевченко відпрацював із задоволеною посмішкою на обличчі.
.instagram dilettaleotta
Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, які запрошені на збір напередодні перших матчів в Лізі націй.
Джерело: xsport.ua