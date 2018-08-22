Гаряча зірка італійського телебачення, яка тепер співпрацює з Андрієм Шевченком (фотогалерея)



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Ділетта Ліотта

Білява дівчина не тільки добре орієнтується в спорті, а й володіє шикарною фігурою

На минулих вихідних головний тренер збірної України Андрій Шевченко дебютував у новій для себе ролі - футбольного експерта.

Пару легендарному футболісту на «Стадіо Олімпіко» склала зірка італійського телебачення - Ділетта Ліотта.

Білява дівчина не тільки добре орієнтується в спорті, а й володіє шикарною фігурою, тому не дивно, що матч «Лаціо» - «Наполі» Шевченко відпрацював із задоволеною посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, які запрошені на збір напередодні перших матчів в Лізі націй.

Джерело: xsport.ua