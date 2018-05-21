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    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження

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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Перша ракетка України впевнено захистила свій титул

    Як відомо, у неділю, 20-го травня, Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.

    У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.

    Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.

    Пропонуємо вашій увазі найкращі фото вирішального матчу, а також церемонії нагородження:

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    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження
    Getty Images

    Відео церемонії можна подивитися за цим посиланням.

    Відео найкращих моментів матчу за цим посиланням.

    теніс Еліна Світоліна
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