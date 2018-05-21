Світоліна з прапором України та трофеєм турніру в Римі. Найкращі фото фіналу і нагородження

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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Перша ракетка України впевнено захистила свій титул

Як відомо, у неділю, 20-го травня, Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.

У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.

Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.

Пропонуємо вашій увазі найкращі фото вирішального матчу, а також церемонії нагородження:

Відео церемонії можна подивитися за цим посиланням.

Відео найкращих моментів матчу за цим посиланням.